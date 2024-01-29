Министерство благоустройства Подмосковья рассказало о преображении парка «Березовая роща»

Как рассказали в Минблагоустройстве Подмосковья, работы провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На территории появились новые беседки, скамейки и детская площадка. Там обустроили место для занятий спортом, модульный амфитеатр, игровое поле и зону для выгула собак.

В сквере проложили велосипедные и пешеходные дорожки, установили светильники и камеры видеонаблюдения.

«При благоустройстве сквера „Березова роща“ мы сделали все, чтобы сохранить естественное озеленение территории. Это было особенно важно для местных жителей, которые привыкли гулять в этом оазисе живой природы. Было полностью демонтировано и заменено на новое покрытие дорожно-тропиночной сети», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».