29 января 2024, 09:37

Министерство благоустройства Подмосковья рассказало о преображении парка «Березовая роща»

Министерство благоустройства Московской области
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Сквер «Березовая роща» благоустроили в Белоозерском на Молодежной улице в 2022 году. Там появились зоны для отдыха и воркаута, а также площадки для выгула собак и амфитеатр.

Как рассказали в Минблагоустройстве Подмосковья, работы провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На территории появились новые беседки, скамейки и детская площадка. Там обустроили место для занятий спортом, модульный амфитеатр, игровое поле и зону для выгула собак.

В сквере проложили велосипедные и пешеходные дорожки, установили светильники и камеры видеонаблюдения.

«При благоустройстве сквера „Березова роща“ мы сделали все, чтобы сохранить естественное озеленение территории. Это было особенно важно для местных жителей, которые привыкли гулять в этом оазисе живой природы. Было полностью демонтировано и заменено на новое покрытие дорожно-тропиночной сети», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

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Благоустройство Воскресенск
29 января 2024, 09:46
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 29 января
Минтранс МО
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Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром, в понедельник. По данным Минтранса региона, на магистралях и шоссе находятся более 725 тысяч машин.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Мытищинскую хорду в Подмосковье достроят в 2024 году - трасса станет альтернативой северному участку МКАД. Время в пути до Москвы снизится на час, а от Ивантеевки до Долгопрудного займет 25 минут вместо 1,5 часа, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
29 января 2024, 09:27
Дома в стилистике песчаных дюн построят в ЖК «Егорово Парк» в Люберцах
Группа "Самолет"
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Третья очередь строительства начнется в ближайшее время на территории ЖК «Егорово Парк» в Люберцах. Разрешение выдали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Группа «Самолет» построит 4-, 6- и 8-этажные дома на 165 квартир суммарно. Площадь жилья составит от 23 до 89 квадратных метров.

Внешний вид новых корпусов выполнят в стилистике песчаных дюн. Главной особенностью проекта станет динамический рисунок из окон разных форм и размеров. Палитра экстерьеров объединит оттенки коричневого, рыжего, светло- и темно-серого, а также бежевого. Во дворах появится извилистая белая тропа, напоминающая путь каравана. Слева и справа от нее сделают детские и спортивные площадки, зоны отдыха и лежаки для принятия солнечных ванн.

В ЖК «Егорово Парк» запланирована и социальная инфраструктура. Здесь появится поликлиника, четыре детских сада, две школы, физкультурно-оздоровительный комплекс и торговый центр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что еще 100 квартир в аварийных домах Солнечногорска расселят к июню.

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Люберцы Строительство
28 января 2024, 22:08
Боксеры из Подмосковья завоевали 8 наград в турнире памяти Семизорова
Unsplash
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Спортсмены из Подмосковья выиграли пять золотых и три бронзовых медали Всероссийских соревнований по боксу памяти Героя социалистического труда Семизорова на призы Онищенко и физкультурно-спортивного общества «Спартак». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первые места среди юниорок от 19 до 22 лет заняли Полина Спирина и Ирина Лаврентьева из городского округа Домодедово, а также Анастасия Дергачева из городского округа Пушкинский. Дарья Плоцына из Королева завоевала «бронзу».

В соревнованиях юниорок от 17 до 18 лет победили представительницы Домодедова. В тройку призеров вошла спортсменка из Серпухова. На третью ступень пьедестала среди юниоров от 19 до 22 лет поднялся Андрей Воеводин из округа Дзержинский.

Соревнования были отбором на первенство России. Таким образом, пять боксеров из Московской области представят регион на первенстве страны.

Всероссийские соревнования по боксу памяти Героя социалистического труда Семизорова на призы Онищенко и физкультурно-спортивного общества «Спартак» проходили в Тольятти с 21 по 27 января. Участниками турнира стали 192 боксера из 29 регионов России.

Ранее стало известно, что волейболистка из Волоколамска Лариса Филимонова открыла свою спортивную школу. Женщина поблагодарила всех, кто помог ей осуществить давнюю мечту.

Спортсмены Награды Спартак Бокс Россия
28 января 2024, 22:02
Более 200 жителей Волоколамска поучаствовали в забеге «Православие и спорт»
Unsplash
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Местом проведения традиционного крещенского забега стал Храм Рождества Богородицы в Волоколамске. Дистанцию длиной 2200 метров проложили через живописный городской парк.

Главное не показанный на дистанции результат, а единение и здоровый дух. Такой формат соревнований давно пришелся по душе волоколамцам и гостям города. В шестом Крещенском забеге приняло участие более двухсот спортсменов от четырех до 74-х лет.

«Особенно приятно, что в год, объявленным нашим президентом „Годом Семьи“, сегодня собрались участники целыми семьями. Православие и спорт - основа отношений, возрождение традиций», - сообщила начальник Управления системой образования администрации Волоколамского городского округа Марина Марнова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Религия Волоколамск

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