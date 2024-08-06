Министерство благоустройства Подмосковья рассказало о новых фонтанах

«Среди установленных в регионе фонтанов есть как традиционные, так и „сухие“, светодинамические, плавающие, а также с эффектом парового облака. В прошлом году в Пущине после реконструкции открыли самый большой фонтан в регионе - на 85 струй с размером чаши 80 на 30 метров», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Ногинске центральную площадь украсил двухъярусный фонтанный комплекс с вечерней подсветкой и сухими фонтанами, дополнили павильоны, лестничные спуски и сидячие места. В Коломне вдоль набережной установили каскадную систему фонтанов и пешеходный маршрут, обустроили амфитеатр и площадки для мероприятий. В Серпухове благоустроили фонтаны на Привокзальной площади, установили малые архитектурные формы и уличное освещение.

«В рамках президентского национального проекта „Жилье и городская среда“ благоустроили Первомайскую площадь в Ивантеевке. На площади оборудовали уникальный фонтан с технологией образования воздушно-парового облака», - заключил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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