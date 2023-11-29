29 ноября 2023, 10:52

Министерство благоустройства Подмосковья подвело итоги работы за 5 лет

Министерство благоустройство Московской области
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Министерство благоустройства Московской области работает с 2018 года. За это время преступность в регионе снизилась. Например, в Орехово-Зуеве за лет лет ежегодного благоустройства этот показатель сократился 76%. В 2018 году насчитывалось 528 преступлений на улицах, в 2021 — 260, а в 2023 — уже 127.

За это время в Орехово-Зуеве привели в порядок набережную реки Клязьма. Ее продолжением стала природная набережная с эко-тропами, велодорожками, архитектурными формами, кустарниками и газоном.

«Главным акцентом новой общественной зоны стал большой бетонный пирс с лежаками и качелями, как продолжение уже реализованного участка с бетонными амфитеатрами. Помимо мощения, асфальтирования и устройства велодорожки сделано освещение и дополнительное озеленение», - заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Серпухове преступность снизилась на 43%. В 2018 году совершили 329 преступлений на улицах, а этом году - 188. В этом муниципалитете благоустроили привокзальную площадь.

« Здесь была изменена схема движения автотранспорта, появилась пешеходная зона, новые остановочные павильоны, лавочки, урны, новое современное уличное освещение и видеонаблюдение. В центре площади установлен памятник Дмитрию Донскому и Владимиру Храброму и фонтан», - сообщил Хайкин.

По словам министра, в Зарайске преступность снизилась на 54% - с 76 преступлений до 35. Там благоустройство начали с Красноармейской улицы и площади Революции, площадь перед Зарайским Кремлем. В Егорьевске этот показатель сократился на 44% - с 322 до 182. В муниципалитете обновили, например, площадь Александра Невского, участок улицы Советской и набережную реки Гуслица.

В Сергиевом Посаде преступность снизилась на 46%, с 523 преступлений до 283. В округе преобразили набережную Келарского пруда, бульвар Кузнецова и другие локации.

«В рамках реализации проектов благоустройства, мы устанавливаем камеры, которые интегрированы в систему „Безопасный регион. Камеры видеонаблюдения, свет - это неотъемлемая часть любого благоустройства, но не менее важны и сети пешеходных дорожек, озеленение, ухоженность территории в целом“, - добавил Хайкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Благоустройство Преступления
29 ноября 2023, 11:12
Подмосковный сервис в сфере цифровизации закупок показал эффективность за 5 лет
Unsplash
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Электронный магазин Московской области представляет собой единую площадку для закупок малого объема по 44-ФЗ и 223-ФЗ. За пять лет с его помощью удалось сэкономить 53 тысячи пачек бумаги и сократить расходы участников закупок на 16 миллионов рублей.

«В Электронном магазине все документы оформляются в „цифре“. Это сокращает не только временные затраты на подписание документов, но и уменьшает потребность в офисной бумаге», - отметил директор IT-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Особенность Электронного магазина заключается в том, что он позволяет предпринимателям размещать собственные предложения о продаже товара, выполнении работы или оказании услуги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Искусственный интеллект Госуслуги Технологии
29 ноября 2023, 11:10
Более 300 вопросов рассмотрели на встрече администрации с жителями в Королеве
Телеканал «360»
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Администрация Королева провела выездной прием жителей во Дворце культуры имени Калинина. На встрече обсудили более 300 вопросов по темам землепользования, ЖКХ, благоустройства и другим.

Участие в встрече приняли представители управляющих компаний, социальной сферы, правоохранители, глава городского округа Королев Игорь Трифонов и специалисты администрации. Вопросы жителей обсуждали около четырех часов. Их исполнение проконтролируют глава и профильные заместители.

Такие встречи в открытом формате проводятся в округе регулярно. Всего с начала года на приемы выездной администрации пришли свыше 1,5 тысячи жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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Благоустройство ЖКХ Королев
29 ноября 2023, 11:10
Открытый интерактивный урок по изготовлению керамической плитки пройдет в Серпухове
Серпуховский историко-художественный музей
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Интерактивная программа «Керамическая плитка» пройдет в Серпухове 2 декабря. Гостям расскажут историю появления делфтской плитки на основе керамических работ из экспозиции местного музея.

Экскурсоводы расскажут об изобретении фарфора и керамики, а также откроют интересные факты о коллекции отечественного фарфора музея. Во время программы у участников будет возможность создать собственный сувенир, а в завершение занятия продегустировать кофе в кафе музея. Мероприятие начнется в 15:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Серпухов
29 ноября 2023, 11:06
Почти 9 тысяч юных спортсменов прошли осмотры в НИКИ детства с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
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Врачи НИКИ детства осмотрели почти девять тысяч юных спортсменов с начала года. Это представители сборных команд региона.

Как рассказала руководитель Центра по спортивной медицине НИКИ детства Дарья Коледова, из-за активных занятий спортом важно регулярно проверять здоровье.

«В Центре спортивной медицины НИКИ детства ребята сдают анализы и проходят диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген-исследование, а также получают консультации специалистов. Прохождение углубленного медицинского осмотра не занимает более трех часов», - сказала она.

С начала года в НИКИ прошли обследование 45 юных спортсменов-инвалидов. Их здоровье проверяли 12 врачей, при необходимости детям проводят дополнительные консультации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Больницы Врачи

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