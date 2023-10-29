Министерство благоустройства Подмосковья отметило успехи региона по строительству новых объектов за 5 лет

В пресс-службе Министерства благоустройства Московской области подчеркнули, что работы по благоустройству позволили существенно повысить качество отдыха граждан, проживающих на территории региона.

Отдельное внимание уделили развитию детских игровых площадок. За 10 лет реализации губернаторской программы по установке соответствующих объектов удалось создать более 1,5 тысячи новых игровых зон. Это обеспечило подрастающему поколению безопасное пространство для игр.

Еще одним важным аспектом работы стало улучшение освещения территорий. В общей сложности было установлено свыше 3,7 тысячи таких объектов. Теперь общественные пространства Московской области стали еще более безопасными и привлекательными для прогулок по вечерам.

Кроме того, были созданы 50 зон для активного отдыха, включая скейт-парки, детские игровые и спортивные зоны. Это, в свою очередь, значительно расширило возможности для спорта и досуга.

Все предпринятые правительством Московской области меры не только способствовали повышению качества жизни жителей региона, но и привлекают туристов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.

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