Министерство благоустройства Подмосковья назвало топ-5 самых посещаемых каруселей за неделю
Рейтинг самых востребованных губернаторских каруселей за неделю составили в Подмосковье. Статистику посещаемости с 9 по 15 октября озвучили в Министерстве благоустройства Подмосковья.
Карусель в Детском сквере Домодедова прокатила за неделю больше, чем любая другая в Подмосковье. Услугами аттракциона воспользовались 1329 посетителей.
В пятерку самых востребованных вошли также карусели на Житной площади в Коломне (1246 посетителей), в Городском парке Одинцова (1160 посетителей), в Центральном городском парке Ногинска (1155 посетителей) и в парке «Скитский пруды» Сергиева Посада (1134 посетителя).
В Министерстве благоустройства напомнили, что в Подмосковье работают восемь губернаторских каруселей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители Подмосковья высоко оценивают проведенную работу по благоустройству территорий.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».