Министерство благоустройства Подмосковья назвало самые посещаемые парки в небольших округах за неделю
Самым популярным местом для отдыха среди городских округов с населением до 100 тысяч жителей на прошлой неделе стал центральный парк Лыткарино. Около 23 тысяч жителей и гостей региона посетили территорию зеленых насаждений.
Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что на территории парков и лесопарков, расположенных в Подмосковье, в настоящее время открыты 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом, а также 43 горки. Для комфортного проведения времени посетителям предлагается посетить одно из 114 кафе и 66 теплых зон, в которых можно согреться во времена сильных заморозков.
«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской Области», - подчеркнул Михаил Хайкин.
Согласно информации ведомства, наиболее посещаемыми парками стали центральный парк в Лыткарино, а также городские парки, расположенные в Павловском Посаде, Луховицах, Кашире и Талдоме.
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