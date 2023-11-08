Министерство благоустройства Подмосковья назвало популярные парки в небольших городах за неделю

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, на прошлой неделе парки региона в общей сложности посетили более 66 миллионов человек.

«Несмотря на осеннюю погоду, посещаемость парков и лесопарков Подмосковья остается высокой. Мы создали комфортные условия для прогулок и занятий спортом, развитую инфраструктуру, зоны отдыха для детей», - отметил он.

Самыми популярными в небольших городах стали городской парк Павловского Посада, где побывали 12 тысяч человек, «Беличий» в Краснознаменске с показателем девять тысяч посещений, а также городской парк Луховиц, «Дубовая роща» в Кашире и парк Победы в Талдоме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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