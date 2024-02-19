Министерство благоустройства Подмосковья назвало места для лыжных прогулок в Истре

Пациент 63 лет поступил в больницу Долгопрудного с жалобами на боли в поясничной области. После обследования врачи выявили у него разрыв аневризмы брюшной аорты — состояние, угрожающее жизни.

Разрыв аорты - одно из наиболее опасных сердечно-сосудистых заболеваний, которое приводит к летальному исходу. Пациенту повезло, так как вокруг поврежденного сосуда образовался рубец, который ограничил распространение крови и создал барьер между гематомой и остальной брюшиной. Поэтому кровоизлияния не произошло.

«Для спасения жизни пациента мы выполнили резекцию аневризмы, то есть заменили иссеченный участок искусственным кровеносным сосудом. Нам удалось восстановить нормальный кровоток и предотвратить дальнейший разрыв», - рассказал сосудистый хирург Долгопрудненской больницы Сергей Тимиряев.

Операция прошла успешно и заняла более трех часов. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Он чувствует себя хорошо и скоро поедет домой.

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