Министерство благоустройства назвало самые посещаемые парки в небольших городах Подмосковья за неделю

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, самыми популярными парками в городах с населением от 100 до 200 тысяч человек так же стали «Сестрорецкий» в Клину - 18,6 тысячи посещений, сквер у Почтамта в Домодедове - 13,4 тысячи, парк усадьбы Кривякино в Воскресенске - 11,5 тысячи и «Фабричный» в Истре - 8,4 тысячи.

«Несмотря на почти зимнюю погоду посещаемость парков и лесопарков Подмосковья остается высокой. Мы создали комфортные условия для прогулок и занятий спортом, развитую инфраструктуру, зоны отдыха для детей. Все это привлекает в наши парки все больше людей. Мы ожидаем, что за этот год наши парки и лесопарки посетят более 66 миллионов человек», - сказал он.

Чаще всего жители посещали парки в среду и четверг. В этим дни там побывали 163 и 161 тысяча человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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