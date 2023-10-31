Министерство благоустройства назвало самые посещаемые парки Подмосковья за неделю

Как рассказали в ведомстве, парк имени Толстого стал самым посещаемым в городах с населением менее 200 тысяч человек. За неделю в нем побывали более 27 тысяч жителей и гостей региона.

«Несмотря на почти зимнюю погоду посещаемость парков и лесопарков Подмосковья остается высокой. Мы создали комфортные условия для прогулок и занятий спортом, развитую инфраструктуру, зоны отдыха для детей. Все это привлекает в наши парки все больше людей. Мы ожидаем, что за этот год наши парки и лесопарки посетят более 66 миллионов человек», - сказал глава министерства Михаил Хайкин.

В топ самых популярных парков в небольших городах так же вошли парк Лапса в Люберцах - 15,5 тысячи посещений, «Пестовский» в Балашихе» - 15 тысяч, «Космос» в Сергиевом Посаде - 8,7 тысячи и парк Стрекалова в Мытищах - 8,6 тысячи.

Всего за неделю в парках и лесопарках Подмосковья отдохнули 932 тысячи человек. Чаще всего их посещали в среду и четверг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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