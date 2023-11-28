Министерство благоустройства назвало самые посещаемые парки недели в Подмосковье

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в парке «Пехорка» за неделю побывали 46,5 тысячи человек. Еще 36,5 тысячи гостей отдохнули в парке имени Толстого в Химках, 17 тысяч - в парке Лапса в Люберцах, 12,9 тысячи - в парке Гагарина в Сергиевом Посаде и 9,9 тысячи - в парке Мира в Мытищах.

«На этой неделе мы открыли каток в парке Малевича в Одинцово, горнолыжные трасы Волкуша в Лыткарино и в парке имени Лазутиной в Одинцово, что способствует притоку посетителей. Большим спросом у граждан пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

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