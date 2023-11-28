Министерство благоустройства назвало самые посещаемые парки недели в небольших городах Подмосковья

Как рассказали в ведомстве, еще 24,5 тысячи человек за неделю посетили Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, 21,5 тысячи - «Сестрорецкий в Клину, 12,5 тысячи - парк усадьбы Кривякино в Воскресенске и 6,6 тысячи - городской лес в Домодедове.

«На этой неделе мы открыли каток в парке Малевича в Одинцово, горнолыжные трасы Волкуша в Лыткарино и в парке имени Лазутиной в Одинцово, что способствует притоку посетителей. Большим спросом у граждан пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Министр добавил, что всего за неделю парки Подмосковья посетили свыше одного миллиона человек. Это на 118 тысяч больше, чем неделей ранее.

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