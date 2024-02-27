Министерство благоустройства назвало самые популярные парки в крупных городах Подмосковья за неделю

Как рассказали в ведомстве, в топ по популярности также вошли парк Толстого в Химках с показателем 39 тысяч посещений, парк Мира в Мытищах - 28 тысяч, парк имени Лазутиной в Одинцове - 21 тысяча и парк имени Гагарина в Сергиевом Посаде - 12 тысяч.

«В парках посетителей встречают кафе и теплые зоны для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни. Вместе все это создает благоприятные условия для активного и комфортного зимнего отдыха среди жителей и гостей Московской области», - отметил глава министерства Михаил Хайкин.

Всего за неделю парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек.

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