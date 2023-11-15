Министерство благоустройства назвало самые популярные парки недели в небольших городах Подмосковья

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, жители продолжают много времени проводить в парках, несмотря на осеннюю погоду.

«Мы создали комфортные условия для прогулок и занятий спортом, развитую инфраструктуру, зоны отдыха для детей. Все это привлекает в наши парки все больше людей. Мы ожидаем, что за этот год наши парки и лесопарки посетят более 66 млн человек», - сказал он.

Самым посещаемым в небольших городах на прошлой неделе стал парк «Солнечный берег» в Талдоме - там отдохнули 9,8 тысячи человек. Еще 9,8 тысячи побывали в городском парке Павловского Посада, по 8,5 тысячи - в «Беличьем» в Краснознаменске и городском парке Каширы и шесть тысяч - в городском парке Луховиц.

Всего за неделю парки и лесопарки Подмосковья посетили свыше 1,2 миллиона человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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