Министерство благоустройства назвало самые популярные парки недели в крупных городах Подмосковья

Как рассказали в ведомстве в топ самых популярных также вошли парк имени Толстого в Химках с показателем 29 тысяч гостей, парк имени Лазутиной в Одинцове с 21 тысячей посетителей, парк Мира в Мытищах - 19 тысяч и парк Гагарина в Сергиевом Посаде - 12 тысяч.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни», - отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Всего за неделю парки региона посетили 1,2 миллиона человек.

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