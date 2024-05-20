Министерство благоустройства назвало самые популярные карусели в Подмосковье
За неделю дизайнерские карусели в парках Подмосковья посетили 23,6 тысячи человек. Самым популярным стал аттракцион в Ногинске.
Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, за неделю карусель в Ногинске посетили более 5,2 тысячи человек. В тройку самых популярных также вошли аттракционы в Сергиевом Посаде с показателем свыше 4,8 тысячи гостей и в Одинцове, где отдохнули более трех тысяч посетителей.
«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию», - рассказали в ведомстве.
Все карусели оформил дизайнер Денис Симачев.
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