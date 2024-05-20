Министерство благоустройства назвало самые популярные карусели в Подмосковье

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, за неделю карусель в Ногинске посетили более 5,2 тысячи человек. В тройку самых популярных также вошли аттракционы в Сергиевом Посаде с показателем свыше 4,8 тысячи гостей и в Одинцове, где отдохнули более трех тысяч посетителей.

«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию», - рассказали в ведомстве.

Все карусели оформил дизайнер Денис Симачев.

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