24 августа 2024, 15:29

Министерская проверка содержания дворов прошла в Подмосковье

Источник: пресс-служба Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели очередные проверки содержания дворовых и общественных территорий в регионе. С 19 по 23 августа работу коммунальных служб оценили более чем в 10 округах.

В Раменском округе привели в порядок контейнерную площадку в селе Кривцы, а в Подольске отремонтировали мусоропровод в доме на улице Сосновой В Звездном Городке удалили четыре аварийных дерева, а в Лотошине устранили подтопление подвала в поселке Кировский.

В Зарайске обновили малые архитектурные формы на улице Металлистов, в Ступине отремонтировали кровлю жилого дома в селе Старая Ситня. Игровые элементы детской площадки привели в порядок на улице Дзержинского в Ивантеевке. В Видном обновили асфальт на тротуарах и дворовых проездах.

Министерские проверки состояния общественных территорий продолжатся в Подмосковье.

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ЖКХ
24 августа 2024, 14:35
Методы помощи паллиативным детям представили на форуме в Подмосковье
Пресс-служба координационного центра паллиативной медицинской помощи МО
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Благотворительный фонд «Бумажная птица» провел форум, посвященный помощи тяжелобольным пациентам. Мероприятие состоялось в домодедовском детском хосписе.

На форуме обсудили правила и все нюансы оказания помощи неизлечимо больным пациентам в Подмосковье. Слушателям рассказали, как облегчить получение паллиативного статуса для детей, о мерах поддержки и способах адаптации семей.

В этом году фонд «Бумажная птица» получил президентский грант в размере 4,7 миллиона рублей, который направят на развитие обучающих программ для сотрудников социальных центров. Они ежедневно сталкиваются с тяжелыми ситуациями, поэтому очень важно повысить уровень знаний по уходу за паллиативными пациентами, особенно детьми.

На практической части форума все желающие смогли отработать полученные навыки по оказанию помощи совместно с пациентами хосписа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение
24 августа 2024, 14:33
Новую школу на 2000 мест в Котельниках откроют 1 сентября
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В городском округе Котельники в микрорайоне Парковый построили новую школу на 2000 учеников. Сейчас подрядчики проверяют работу инженерных систем, клининговая компания убирает территорию. Учреждение откроет свои двери для детей в День знаний.

Новую школу в Парковом возвели в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Рабочие закончили строительно-монтажные работы, сейчас запускают и проверяют инженерные сети. Сотрудники клининговой компании готовят учебное заведение к открытию.

Площадь здания школы составляет 29,7 тысяч квадратных метров. В учреждении обустроили просторные классы, специализированные кабинеты, многофункциональные спортивные залы, зал для танцев, актовый зал на 600 мест и обеденный зал на 1000 мест. Также в школе предусмотрели библиотеку с ИТ-зоной, кванториум, лаборатории и мастерские.

Вблизи заведения построили стадион с беговыми дорожками, площадки для баскетбола и волейбола, а также детские игровые зоны.

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Школы Котельники Образование
24 августа 2024, 12:49
Глава Чехова Собакин встретился с жителями деревни Крюково
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин и его заместители, а также депутаты и руководители профильных подразделений встретились с жителями деревни Крюково. Более 70 обращений поступило за время выездного приема.

Жители интересовались, почему в деревне не было горячей воды. Михаил Собакин пояснил, что на котельной № 23 промывали котлы. Он уточнил, что ресурсоснабжающие организации должны своевременно предупреждать о предстоящем отключении.

Помимо этого, обсуждали содержание многоквартирных домов и контейнерных площадок, обеспечение льготными лекарствами, благоустройство дворов, очистку прудов и вопросы земельно-имущественных отношений. Все обращения передали исполнителям.

Жители округа могут получить консультацию в территориальных отделах в селах Дубна, Новый Быт и Троицкое.

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Чехов
24 августа 2024, 12:14
Глава Щелкова Булгаков проверил готовность домов к отопительному сезону
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Глава городского округа Андрей Булгаков и инспекторы профильного министерства проверили готовность многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону. На территории округа их более 1300.

Паспорта готовности получают многоквартирные дома, где провели теплоизоляцию, отремонтировали инженерные сети, сделали опрессовку тепловых сетей, осушили подвал и закрыли тепловой контур. Документ выдали 840 объектам. Остальные устраняют недочеты.

«Спустились в подвал дома № 6А по улице Талсинская. Здесь было много обращений от жителей. Управляющая компания провела работы по замене канализации, инженерных сетей и кранов. Привели в порядок электрику, повесили специальные светильники. Подвал осушен и обработан», - написал в своем телеграм-канале Андрей Булгаков.

В доме № 17к1 на улице Комарова отремонтировали кровлю и систему водоотведения. В доме № 6 на Краснознаменской починили электрооборудование, а в доме № 5 на улице Механизаторов поменяли входную дверь в подвал.

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Отопление Щелково

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