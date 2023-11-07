Мининвест Подмосковья заявил о реализации проектов импортозамещения в сфере медицины
Реализация проектов в сфере импортозамещения продолжается в Подмосковье. Одно из самых важных направлений — фармацевтика и медицина. Заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева рассказала, что сейчас в Московской области реализуют 15 проектов в данном направлении.
«Общий объем инвестиций - 14,8 миллиарда рублей. В результате реализации проектов на новых предприятиях будет создано около тысячи рабочих мест для жителей Московской области», - подчеркнула Зиновьева.
Например, в ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» занимается производством лекарственных форм - препаратов и субстанций для биотехнологических препаратов по борьбе с онкологией и ревматоидным артритом. Компания «Хайдженик» в Видном намерена запустить производство средств для ухода за лежачими больными.
Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.
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