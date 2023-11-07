Мининвест Подмосковья заявил о реализации проектов импортозамещения в сфере медицины

Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч обращений за неделю

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Участники 3,4 тысячи автомобильный аварий обратились в Службу помощи при ДТП за неделю. Свыше 600 из них оформили европротоколы благодаря консультациям операторов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, 1,3 тысячи обратившихся получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП и 683 оформили европротоколы.

Служба помощи при ДТП оказывает бесплатные консультации дистанционно и очно. Посетить центры лично можно в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах и других округах.

Попавшим в ДТП без пострадавших рекомендуют обращаться за помощью по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34 и действовать по инструкции оператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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