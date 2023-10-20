Мининвест Подмосковья заключил 18 договоров о предоставлении участков под бизнес без торгов
С начала года в Московской области инвесторы с проектами на общую сумму 8,9 миллиарда рублей получили земельные участки по упрощенной схеме, то есть без торгов. Мининвест заключил 18 соответствующих договоров. Об этом сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«На предприятиях будет создано почти 600 рабочих мест для жителей Подмосковья», - заявила Зиновьева.
Проекты реализуют в 14 городских округах. Подобрать земельные участки можно на инвестиционной карте Московской области. Она содержит всю информацию о болеем чем 360 тысяч объектов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков. По его словам, в Московской области огромный запрос на технологичность обеспечения безопасности.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».