Мининвест Подмосковья сообщил об изменении законов для малого и среднего бизнеса

Одно из важнейших изменений касается налогов и взносов. Так, в Московской области скорректировали параметры применения упрощенной системы налогов: предельный размер дохода для применения УСН повысили до 450 миллионов рублей. Помимо этого, ставка налога на прибыль организаций вырастет до 25%, по НДФЛ введут прогрессивную шкалу ставок в зависимости от размера дохода, а гостиницам и другим средствам размещения нужно будет платить туристический налог.

С Нового года меняется минимальный размер оплаты труда - он составит 22 440 рублей в месяц. Еще одно изменение касается обязательных требований. Например, в 2025 году продавцы на рынках и ярмарках должны применять контрольно-кассовые машины.

В ведомстве также сообщили о начале реализации нового федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В его рамках продлят «зонтичный» механизм поручительств и запустят новые программы льготного финансирования субъектов МСП.