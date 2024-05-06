Мининвест Подмосковья рассмотрит проект по производству роботов

«Главной целью встречи стало обсуждение перспективы локализации производства промышленных роботов у нас в регионе. Современное производство идет по пути автоматизации, и подобное оборудование востребовано во многих отраслях - от машиностроения до легкой промышленности», - отметила Зиновьева.

Обе стороны заинтересованы в реализации этого проекта и вскоре должна состояться повторная встреча коллег для более детальной проработки вопроса. В Подмосковье инвестор планирует запустить производство манипуляторов и сварщиков. В общей сложности планируется выпускать порядка 20 моделей.

Делегация Мининвеста также провела серию встреч с руководством других китайских предприятий. Ведутся переговоры с производителями банкоматов, транспортных контейнеров и медицинских изделий.

Импортозамещение - по-прежнему один из приоритетов в экономике, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несмотря на сложные внешние вызовы, в регионе строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 - сейчас в работе.

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