02 февраля 2024, 12:36

Мининвест Подмосковья рассказал о росте числа пользователей платформы «Мой экспорт»

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Платформа «Мой экспорт» — это сервис, направленный на поддержку представителей бизнеса России. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что в 2023 году число пользователей увеличилось на 12 тысяч. Теперь ей пользуются 26 тысяч юридических лиц и ИП.

За год «Мой экспорт» предоставил 115 тысяч услуг. С его помощью пользователи могут получить онлайн-доступ к государственным и другим услугам, необходимым для выхода компаний на международный рынок. Сервисы на платформе предназначены как для потенциальных экспортеров, так и для компаний, которые уже ведут внешнеэкономическую деятельность.

«За 2023 год платформа „Мой экспорт“ благодаря усовершенствованиям стала еще ближе к своей цели - стать идеальной цифровой площадкой для успешного экспортного бизнеса. Наша платформа постоянно совершенствуется, и мы ожидаем, что количество пользователей будет продолжать расти», - уточнила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Самыми популярными услугами в 2023 году стали получение фитосанитарного сертификата, компенсация участия в выставках и бизнес-миссиях, подбор маркетплейсов и другие.

Напомним, платформу запустили в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экспорт
02 февраля 2024, 12:44
Акция по безопасности на железной дороге прошла в Одинцове
пресс-служба администрации г. о. Одинцово
Читайте нас в: Google Новости
Рейд по обеспечению безопасности прошел на станции МЦД-1 Одинцово. Пассажирам напомнили важность соблюдения правил безопасности вблизи железной дороги.

Участие в акции приняли представители администрации Одинцовского округа, транспортной полиции, административно-пассажирской инспекции и компании «РЖД». К ним присоединились и волонтеры.

Они провели беседы с пассажирами и пешеходами о мерах безопасности вблизи железной дороги. Горожанам напомнили об опасности переходить пути в неположенном месте. Отметим, что такие профилактические мероприятия проводятся на станции регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово РЖД
02 февраля 2024, 12:44
Поликлинику построят в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе к концу года
Группа "Самолет"
Читайте нас в: Google Новости
Готовность поликлиники в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском округе превысила 60%. Она будет рассчитала на одну тысячу посещений в смену. Учреждение планируют открыть к концу 2024 года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, строительство поликлиники идет в графике. На площадке трудятся 60 человек и две машины. Сейчас они обустраивают кровлю и фасад, а также ведут отделку и монтаж коммуникаций. Весной строители приступят к благоустройству территории.

На первом этаже поликлиники будут работать кабинеты забора крови и приема биоматериала, гардероб, регистратура, неотложная помощь и врач-инфекционист. Там откроют аптечный пункт, а также кабинеты массажа и лечебной физкультуры для детей.

Учреждение построят доступным для инвалидов. Там будут работать лифты и специальные санузлы, а входы расположат на уровне земли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обозначил ключевые цели развития Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Поликлиники Ленинский округ
02 февраля 2024, 12:35
Ветерану Юрию Егорову из Солнечногорска исполнилось 97 лет
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
Почетный гражданин Солнечногорска и участник Великой Отечественной войны Юрий Егоров отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 97 лет.

Юрий Васильевич родился 2 февраля 1927 года. В военные годы его призвали в ряды армии, где он получил специальность воздушный стрелок-радист. В послевоенное время он трудился на заводе «Химволокно» в Рязани. Он переехал жить в Солнечногорск в 1989 году, а в 2023-м стал почетным гражданином округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заместитель главы Солнечногорска Марина Маннапова навестила ветерана и передала ему подарки.

«Юрий Васильевич принадлежит к числу тех людей, которые служат напоминанием каждому из нас о невероятной силе духа, мужестве и патриотизме», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Солнечногорск Ветераны ВОВ
02 февраля 2024, 12:31
Готовность нового корпуса Поваровской школы в Солнечногорске достигла 50%
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
Пристройку к школе на 300 мест возводят в поселке Поварово под Солнечногорском. Учреждение откроют 1 сентября. Сейчас общая готовность объекта достигла 50%.

Площадь трехэтажного учебного корпуса составит почти 10 тысяч квадратных метров. Здесь разместят учебные классы, медицинский блок, столовую, спортивный и актовый залы. Сдать новый корпус школы планируют к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что образовательный комплекс в Павшинской пойме откроют к 1 сентября 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строители полностью завершили монолитные работы, устройство наружных стен и внутренних перегородок. На 93% готова кровля крыши, фасад здания - на 55%. Продолжаются внутренние отделочные работы. На строительной площадке задействовано более 50 рабочих и три машины.

«Пристройка к Поваровской школе - один из важнейших объектов для поселка. В реализации данного проекта нам оказывает поддержку губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Отмечу, что с введением нового корпуса на 300 мест значительно снизится нагрузка с основного корпуса школы», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Школы Солнечногорск

Новости по теме