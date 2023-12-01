Мининвест Подмосковья рассказал о производстве экологических продуктов в Балашихе
Компания «Идеология еды» наладила в Балашихе производство восьми тонн готовой экопродукции в сутки. Предприятие сотрудничает с такими торговыми сетями, как «Азбука вкуса» и «Вкусвилл». Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Компания „Идеология вкуса“ ориентирована на создание здоровой продукции без использования ароматизаторов и вкусовых добавок», - уточнили в ведомстве.
Организация делает 12 видов сандвичей, 20 видов пирожков, порядка 20 разновидностей кондитерских изделий и пять видов блинов.
Компания имеет 15 цехов полного цикла и склады на площади более трех тысяч квадратных метров. На предприятии работают свыше 100 человек.
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