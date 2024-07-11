Мининвест Подмосковья провел встречу с представителями бизнеса в «Есипово»

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Участники обсудили меры поддержки для инвесторов и предпринимателей в Московской области, а также посетили производственные площадки резидентов цифрового промышленного коворкинга Industrial City.

По словам первого заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Евгения Подлипенского, в регионе создана уникальная экосистема для развития бизнеса - это широкий спектр мер поддержки, удобная инфраструктура, персональное сопровождение инвестора.

«В последнее время бизнес демонстрирует высокую заинтересованность и в промышленной ипотеке, которая идеально подходит для запуска предприятий на территории площадок формата „Лайт индастриал“, - пояснил Подлипенский.

Он добавил, что на этих площадках удается не только быстро запустить бизнес, но использовать их максимально эффективно.

Союз «Иволга» объединяет предпринимателей Подмосковья и помогает им с развитием бизнес-проектов. Представители бизнеса вместе решают вопросы - от развития производства, финансирования, обеспечения кадрами до реализации социально значимых проектов. Членами клуба могут стать юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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