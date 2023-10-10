Мининвест Подмосковья подсчитал экономический эффект проекта «Производительность труда»

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Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, экономический эффект выражается в снижении себестоимости производства, росте выпуска продукции и других показателях.

«Учитывая, что реализация нацпроекта в регионе продолжается: к проекту присоединяются новые компании, а действующие участники активно расширяют применения практик нацпроекта - в перспективе экономический эффект будет увеличен кратно», - сказала она.

Практики нацпроекта сначала реализуют на пилотном участке производства, а затем распространяют на другие. На начальном этапе предприятия сопровождает Региональный центр компетенций.

Нацпроект «Производительность труда» был запущен президентом в 2018 году. Подать заявку на участие в нем можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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