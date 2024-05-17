Мининвест Подмосковья напомнил условия получения субсидий для франшиз

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«Подать заявку на получение поддержки предприниматели могут онлайн в течение года. Наиболее часто с помощью полученных субсидий в регионе открывается бизнес в сфере образования - 25%, медицины - 23%, затем кафе и рестораны - 18%», - отметила Зиновьева.

Финансовую поддержку можно направить на затраты, связанные с приобретением оборудования, арендой помещений и оплатой коммунальных услуг.

Подать заявку на получение субсидии можно на инвестиционном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».