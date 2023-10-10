Мининвест Подмосковья напомнил предпринимателям о льготной программе «Недвижимость за 1 рубль»

Читайте нас в:

На инвестиционной карте Подмосковья стала доступна информация о 218 объектах по программе «Недвижимость за 1 рубль». По ней можно получить помещение на условиях льготной аренды сроком до 10 лет, а здания - сроком до 15 лет.

Цена объекта напрямую зависит от степени его изношенности. Так, при износе объекта менее 80% стоимость будет равна ставке налога на имущество, а при износе объекта более чем на 80% - один рубль за один квадратный метр в год.

В рамках программы предпринимателям доступно 44 объекта в городском округе Богородский, еще 17 – в Пушкино.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил , что экономика Московской области показывала хорошие темпы роста на протяжении последних 10 лет. По его словам, в этом очень помогает программа импортозамещения.