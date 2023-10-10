Мининвест Подмосковья напомнил бизнесу о возможностях взаимодействия с регионом

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«Наша встреча - не просто еще один шаг в деле информирования бизнеса о том, какие возможности взаимодействия с регионом для него открыты. Нам было необходимо получить отклик, а главное, услышать конкретные живые его вопросы», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

На встрече состоялась сессия в формате «вопрос-ответ», в рамках которой инвесторы познакомились с семью компаниями и их работой. Например, группа компаний «Технологии кварцевых кристаллов» специализируется на производстве высокотехнологичных материалов для космической, авиационной, ядерной и других отраслях промышленности.

Также на встрече подняли вопрос поддержки экспорта, поскольку многие предприятия заинтересованы в продвижении своей продукции не только на отечественном рынке, но и за рубежом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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