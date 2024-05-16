Мининвест Подмосковья и Циан заключили соглашение о сотрудничестве

Как рассказал первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский, сотрудничество с компанией Циан позволит в два раза расширить список предложений для бизнеса на инвестиционной карте Подмосковья.

«Сегодня на инвесткарту региона нанесено более 12 тысяч объектов для бизнеса. На карту Циан только на продажу в части складских помещений, производства и земельных участков - свыше трех тысяч объектов. И это - не учитывая арендные предложения, а также офисные объекты, торговые площади и многое другое» - рассказал Подлипенский.

Благодаря сотрудничеству компания Циан получит доступ к подробной информации об объектах на инвестиционной карте Московской области и таким образом расширит базу объявлений на своем сайте.

Подлипенский подчеркнул, что объем работ предстоит большой и очень важно не допустить дублирование информации, поэтому новые объекты на инвестиционной карте будут появляться постепенно.

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Елены Волковой, это соглашение даст полную информацию жителям региона о количестве появляющихся участках для строительства домов в Подмосковье, а также позволит гораздо быстрее узнать об их стоимости.

«Впервые на общедоступной федеральной площадке будет размещена информация о выставленных на торги участках из государственной и муниципальной собственности» - пояснила Волкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».