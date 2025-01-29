Мининвест открыл прием заявок на включение в реестр «100% Подмосковье»

В новом году изменились условия для вступления в реестр «100% Подмосковье».

«Присоединиться к программе могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые занимаются производством продукции или созданием объектов интеллектуальной собственности в Московской области», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Количество сотрудников в компании должно быть не менее трех, а производителям потребительских товаров также необходимо выпускать не менее пяти ассортиментных позиций. Кроме того, требуется наличие зарегистрированного товарного знака или поданной заявки на его регистрацию. Сделать это можно онлайн на инвестиционном портале Подмосковья.

Участники программы смогут бесплатно представлять свой бренд на мероприятиях «100% Подмосковье», размещать товары на виртуальной карте инвестпортала, участвовать в образовательных программах, получать информационную поддержку и другие привилегии.

Поддержка бизнеса осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».