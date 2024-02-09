Мининвест обсудил работу ЦУР «Бизнес» с крупными предпринимателями Подмосковья

Как рассказали замглавы Мининвеста Подмосковья Анатолий Мальцан, ЦУР «Бизнес» - это один из каналов коммуникации между органами власти и бизнесом. Туда поступают запросы и обращения от предпринимателей. Это позволяет отслеживать состояние бизнеса в разных округах региона.

«За 2023 год в подмосковный ЦУР „Бизнес“ поступило более 11 тысяч обращений. Из них отработано 99%. Экономический эффект от внедрения ЦУР „Бизнес“ оценивается в четыре миллиарда рублей, из которых два миллиарда рублей для бизнеса сэкономлено в связи с уменьшением стоимости технологического присоединения и два миллиарда рублей от решения иных вопросов бизнеса», - сказал он.

Анатолий Мальцан напомнил, что ЦУР «Бизнес» получил высокую оценку на федеральном уровне. Систему рекомендовали для внедрения во всех регионах страны. Ежедневно там регистрируют около 50 новых обращений, более 80% из ни получают решение в течение суток.

Ознакомиться с актуальными мерами поддержки бизнеса можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».