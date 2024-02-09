09 февраля 2024, 17:55

Мининвест обсудил работу ЦУР «Бизнес» с крупными предпринимателями Подмосковья

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Представители власти и надзорных органов встретились с 50-ю крупными предпринимателями из Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского. С ними обсудили меры поддержки бизнеса и работу портала ЦУР «Бизнес».

Как рассказали замглавы Мининвеста Подмосковья Анатолий Мальцан, ЦУР «Бизнес» - это один из каналов коммуникации между органами власти и бизнесом. Туда поступают запросы и обращения от предпринимателей. Это позволяет отслеживать состояние бизнеса в разных округах региона.

«За 2023 год в подмосковный ЦУР „Бизнес“ поступило более 11 тысяч обращений. Из них отработано 99%. Экономический эффект от внедрения ЦУР „Бизнес“ оценивается в четыре миллиарда рублей, из которых два миллиарда рублей для бизнеса сэкономлено в связи с уменьшением стоимости технологического присоединения и два миллиарда рублей от решения иных вопросов бизнеса», - сказал он.

Анатолий Мальцан напомнил, что ЦУР «Бизнес» получил высокую оценку на федеральном уровне. Систему рекомендовали для внедрения во всех регионах страны. Ежедневно там регистрируют около 50 новых обращений, более 80% из ни получают решение в течение суток.

Ознакомиться с актуальными мерами поддержки бизнеса можно по ссылке.

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ЦУР Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
09 февраля 2024, 18:19
Хирурги Московского областного онкологического диспансера провели более 700 операций в 2023 году
Московский областной онкологический диспансер
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Хирурги отделения онкогинекологии № 4 Московского областного онкологического диспансера провели более 700 операций в 2023 году. Основная задача врачей хирургического отделения — максимально сохранить функции внутренних органов после оперативного вмешательства.

Как рассказали в больнице, большинство пациенток поступают с диагнозом рак тела матки, многие - еще на первой стадии заболевания. Пациентки на третьей стадии заболевания - это как правило, женщины 50 лет и старше с диагнозом рак яичников.

Специалисты онкодиспансера напомнили, что необходимо проходить ежегодный гинекологический осмотр, ведь благодаря ему болезнь можно распознать на ранних стадиях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Онкология
09 февраля 2024, 18:02
Минтранс Подмосковья подготовил список маршрутов до горнолыжных спусков
Unsplash
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Минтранс Подмосковья составил список маршрутов, на которых можно добраться до популярных комплексов. С полным перечнем можно ознакомится по ссылке.

Любители активного отдыха могут добраться до курорта «Сорочаны» в Дмитрове на автобусе № 42. он следует от станции «Яхрома» до остановки «Курово». До горнолыжного клуба Гая Северина в Раменском доехать можно на автобусе № 324. Он следует от станции метро «Котельники» до остановки «Новые дома». До балашихинского горнолыжного комплекса «Лисья Гора» курсируют автобусы № 338 и № 396.

Напомним, что в общественном транспорте можно бесплатно провозить спортивный инвентарь, длина, ширина и высота которого менее 120 сантиметров, а крупные предметы следует перевозить за отдельную плату.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
09 февраля 2024, 17:52
Акушер-гинеколог Оксана Алимова из Реутова получила премию «Подмосковный врач»
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Врач акушер-гинеколог из Реутова Оксана Алимова получила премию «Подмосковный врач». Ей удалось справиться с тремя конкурсными заданиями, продемонстрировать знание теории и показать практические навыки.

По словам Алимовой, работа ей приносит настоящее удовлетворение, ведь она занимается любимым делом.

«Мне нравится помогать моим пациенткам. К каждой стараюсь найти свой подход, показываю и рассказываю, как справиться с задачей», - рассказала Оксана Алимова.

Когда ей предложили поучаствовать в конкурсе «Подмосковный врач», она долго не раздумывала, а сразу принялась штудировать учебники и изучать опыт российских и зарубежных коллег. Высокую профессиональную компетентность врача и преданность своей работе оценило жюри.

Премия «Подмосковный врач» проводится с 2002 года, а в этом году победу в ней одержали два доктора из Реутова: гинеколог Оксана Алимова и хирург Павел Кудрявцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Реутов
09 февраля 2024, 17:34
Новый рентген-кабинет открылся в противотуберкулезном диспансере в Орехово-Зуеве
ГБУЗ МО "МОКПТД"
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Новое цифровое оборудование для рентгенов появилось в филиале Московского областного противотуберкулезного диспансера. Диагностический комплекс позволит проводить до 100 исследований в день.

Снимки сразу попадают в единую систему Московской области, что позволяет врачам любых медицинских организаций увидеть их и провести консультацию. Пациентам не придется терять время на лишние походы за получением результатов.

«Обеспечение доступности медицинской помощи - наш главный приоритет», - отметил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

При поддержке губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье реализуется большая программа по обновлению медицинского оборудования. В ближайшее время аналоговую технику полностью заменят.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Медицина

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