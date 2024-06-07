Мининвест и «Россети» усилят совместную работу для помощи бизнесу Подмосковья

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, соглашение позволит упростить процесс технологического присоединения предприятий к электросетям.

«Так, учитывая высокую актуальность вопроса, в прошлом году Мининвестом совместно с ПАО „Россети Московский регион“ был создан штаб по техприсоединению на базе ЦУР „Бизнес“, который рассматривает наиболее сложные вопросы, касающиеся согласования сроков присоединения к сетям, отдельных этапов работ, разработки дорожных карт по подключению. Все указанные вопросы, без сомнения, напрямую влияют на реализацию конкретных инвестпроектов и инвестиционный климат в регионе», - отметила она.

Благодаря соглашению увеличится объем своевременно реализованных масштабных проектов в Подмосковье. Многие из них направлены на импортозамещение.

На особый контроль возьмут рассмотрение сложных вопросов в области технологического присоединения к электросетям. При возникновении спорных ситуаций Мининвест и «Россети» смогут найти подходящее решение в индивидуальном порядке. По словам генерального директора компании Петра Синютина, сотрудничество станет важным инструментом для формирования благоприятных условий для подключения предприятий к коммуникациям.

«Наша компания всегда демонстрировала ответственный подход к обеспечению качественным и бесперебойным электроснабжением новых предприятий. Соглашение, подписанное сегодня с Мининвестом, должно стать одним из инструментов, которые позволят не только разработать и сформировать благоприятные условия для развития сферы технологического присоединения к электрическим сетям предприятий, но и в целом будут способствовать повышению качества инвестиционного климата в Московской области», - сказал он.

Ранее на ПМЭФ директор компании «Гормаш Глобал» рассказал о строительстве завода буровых установок в Подмосковье. Работы планируют начать к концу лета.

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