Минимущество рассказало о регистрации ранее возникших прав на недвижимость

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Ранее учтенными объектами недвижимости считаются те, которые были зафиксированы в государственном кадастре или прошли государственную регистрацию в соответствии с прежними законами. Сюда входят объекты, для которых был проведен технический учет или государственный учет до даты вступления в силу Федерального закона № 221-ФЗ (до 1 марта 2008 года), а также объекты, для которых учет не был проведен, но права на них были зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и не были прекращены, при условии, что им были присвоены условные номера в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ.

Новый закон направлен на получение актуальной и достоверной информации о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости и на защиту их прав и интересов, в том числе в отношении границ смежных земельных участков. Реализация закона позволит исключить из ЕГРН устаревшие данные об объектах недвижимости, которые уже не существуют, на основании акта осмотра, составленного органом местного самоуправления. Таким образом не потребуется составление акта обследования кадастровым инженером для снятия объектов с кадастрового учета.

Органы государственной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также органы местного самоуправления проводят анализ сведений в своих архивах и запрашивают информацию в различных органах, таких как налоговые органы, Пенсионный фонд России, органы внутренних дел, органы записи актов гражданского состояния, нотариусы и другие. При наличии земельного участка, уполномоченные органы могут провести комплексные кадастровые работы для установления или уточнения границ данного участка.

В случае выявления собственников ранее учтенных объектов недвижимости уполномоченные органы готовят проект решения и публикуют информацию о правообладателе в официальных источниках в сети Интернет, на информационных щитах в границах населенного пункта, где находятся эти объекты, а также в средствах массовой информации. Проект решения также направляется выявленному лицу по почте или электронной почте в случае наличия соответствующих контактных данных.

Чтобы получить более подробные сведения, необходимо заказать выписку с помощью сервиса Росреестра , Единого портала государственных и муниципальных услуг или на сайте Федеральной кадастровой палаты.

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