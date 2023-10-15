Минимущество рассказало о регистрации ранее возникших прав на недвижимость

15 октября 2023, 00:02
Unsplash
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Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 29 июня 2021 года наделил органы исполнительной власти и местного самоуправления полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направлению сведений о них в Росреестр. В Минимуществе рассказали, как действует этот закон.

Ранее учтенными объектами недвижимости считаются те, которые были зафиксированы в государственном кадастре или прошли государственную регистрацию в соответствии с прежними законами. Сюда входят объекты, для которых был проведен технический учет или государственный учет до даты вступления в силу Федерального закона № 221-ФЗ (до 1 марта 2008 года), а также объекты, для которых учет не был проведен, но права на них были зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и не были прекращены, при условии, что им были присвоены условные номера в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ.

Новый закон направлен на получение актуальной и достоверной информации о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости и на защиту их прав и интересов, в том числе в отношении границ смежных земельных участков. Реализация закона позволит исключить из ЕГРН устаревшие данные об объектах недвижимости, которые уже не существуют, на основании акта осмотра, составленного органом местного самоуправления. Таким образом не потребуется составление акта обследования кадастровым инженером для снятия объектов с кадастрового учета.

Органы государственной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также органы местного самоуправления проводят анализ сведений в своих архивах и запрашивают информацию в различных органах, таких как налоговые органы, Пенсионный фонд России, органы внутренних дел, органы записи актов гражданского состояния, нотариусы и другие. При наличии земельного участка, уполномоченные органы могут провести комплексные кадастровые работы для установления или уточнения границ данного участка.

В случае выявления собственников ранее учтенных объектов недвижимости уполномоченные органы готовят проект решения и публикуют информацию о правообладателе в официальных источниках в сети Интернет, на информационных щитах в границах населенного пункта, где находятся эти объекты, а также в средствах массовой информации. Проект решения также направляется выявленному лицу по почте или электронной почте в случае наличия соответствующих контактных данных.

Чтобы получить более подробные сведения, необходимо заказать выписку с помощью сервиса Росреестра , Единого портала государственных и муниципальных услуг или на сайте Федеральной кадастровой палаты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что до конца 2023 года в Московской области будет полностью закрыта проблема с обманутыми дольщиками.

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Недвижимость
Совет директоров образовательных учреждений создали в Лобне
23 октября 2023, 11:39
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Совет директоров создали в системе образования Лобни. Он будет разрабатывать стратегический план для улучшения качества образования, внедрения новых программ и технологий, вовлечения родителей и общественности в учебный процесс.

Участники совета уже провели первое заседание, где утвердили состав, внутренние нормативные документы и порядок работы. В этом учебном году Совет директоров займется вопросом развития кадрового потенциала в школах Лобни. Данное направление выбрано ключевым, так как 2023 год объявлен Годом педагога и наставника в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

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Школы Лобня Учителя ГодПедагогаНаставника
Мастер-класс по решению конфликтов проведут для предпринимателей в Подмосковье
23 октября 2023, 11:38
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный мастер-класс «Решение конфликтов при изменениях: развитие диалога и объединение усилий». Для участия необходимо зарегистрироваться до 2 ноября на сайте.

Эксперт в развитии команд и командного взаимодействия Юрий Павленко расскажет участникам, как снижать напряженность среди коллег, предотвращать конфликты, эффективно управлять трудным поведением сотрудников и многое другое. Помимо этого, предприниматели научатся выявлять причины конфликтов.

Встреча пройдет в 12:00 в Москве по адресу: 2-й Донской проезд, 9с3.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Бизнес
Свыше 20 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в сентябре
23 октября 2023, 11:37
Unsplash
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Еще 21 дом поставили на кадастровый учет в Подмосковье за сентябрь. Это позволит жителям оформить права собственности и полноценно распоряжаться своим имуществом.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Антон Рыбников, Подмосковье проводит большую работу по развитию социальной инфраструктуры.

«Управлением приняты все необходимые меры по качественному и своевременному осуществлению учетно-регистрационных действий в отношении многоквартирных жилых домов. Постановка дома на государственный кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры и получить регистрацию по месту жительства», - сказал он.

Так, кадастровый номер получили восемь домов в Ленинском округе, четыре - в Мытищах, по два в Домодедове и Серпухове и по одному в Люберцах, Лыткарине, Подольске, Талдоме и Истре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство
Напоровшегося на нож 74-летнего грибника спасли в Солнечногорске
23 октября 2023, 11:36
Пресс-служба Минздрава МО
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Мужчина 74 лет поступил в Солнечногорскую больницу с ножевым ранением в грудь. Оказалось, что он собирал в лесу грибы, но споткнулся о дерево и напоролся на собственный нож.

Врачи выполнили диагностику и патологическое скопление воздуха в плевральной полости, нарушающее вентиляционную функцию легких и газообмена при дыхании. Хирурги приняли решение об операции, которая заняла 20 минут.

«Кровопотеря составила около 400 миллилитров. Контрольные снимки после удаления дренажа подтвердили, что состояние пациента удовлетворительное. Рана зажила быстро», - рассказал хирург Солнечногорской больницы Виктор Максютенко.

При выписке грибнику напомнили о технике безопасности. В ситуациях с проникающим ранением ни в коем случае нельзя самостоятельно извлекать предмет из тела, поскольку это может вызвать большую потерю крови. Нужно зафиксировать его и в экстренном порядке вызвать скорую помощь или направиться в больницу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Врачи

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