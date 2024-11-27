27 ноября 2024, 12:05

Минимущества Подмосковья сообщило о передовых способах обследования земель

Фото Росреестра МО
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Управление Росреестра по Московской области активно использует беспилотники для обновления картографических данных, наполнения ЕГРН актуальной информацией и исправления реестровых ошибок. В 2024 году в Московской области с помощью дронов обследовано 1 611 земельных участков общей площадью 1 413 гектаров.

Земельные инспекторы Управления регулярно проводят проверки соблюдения земельного законодательства и обновляют сведения ЕГРН. Одним из ключевых направлений работы Росреестра является реализация программы НСПД, направленной на создание единого информационного ресурса о земле и недвижимости.

«Росреестр выполняет государственный земельный надзор с целью защитить законные права и интересы правообладателей от действий нарушителей земельного законодательства. К числу наиболее частых нарушений относятся самовольное занятие земельного участка, а также неиспользование земельного участка или его использование не по назначению», - отметила начальник отдела государственного земельного надзора Управления Вероника Маккамбаева.

Работы с использованием беспилотников безопасны, проводятся квалифицированными сотрудниками, прошедшими обучение и получившими разрешения на полеты. Все вылеты соответствуют требованиям использования воздушного пространства.

Беспилотники
27 ноября 2024, 12:16
Первенство округа по художественной гимнастике прошло в Серпухове
Пресс-служба администрации г.о. Серпухов
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Во Дворце спорта «Надежда» состоялось Первенство городского округа Серпухов по художественной гимнастике «Серпуховские надежды». В соревнованиях приняли участие более 450 гимнасток из разных округов Подмосковья.

Возраст участниц варьировался от трех до 16 лет. Девушки показали свое мастерство в индивидуальных и групповых упражнениях. Уровень подготовки спортсменок, а также профессионализм их тренеров обеспечили высокое качество соревнований.

Среди призеров - воспитанницы секции художественной гимнастики Дворца спорта «Надежда». В индивидуальных выступлениях первое место заняли Алиса Смирнова, Алена Коровкина и Валерия Кузнецова. Вторые места достались Софии Кухар, Ульяне Савостьяновой и Алине Глущенко. Бронзовые медали завоевали Эмилия Кафиятуллина, Таисия Хоменко и Виктория Урядченко. Команда «Бантики» заняла третье место в групповых упражнениях.

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Спортсмены Молодежь Серпухов
27 ноября 2024, 12:12
Открытие зимнего сезона пройдет в Центральном парке в Раменском 1 декабря
Раменский медиацентр
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В Раменском зимний сезон развлечений и праздничных мероприятий откроется 1 декабря. Программа рассчитана с 14:00 до 17:00. Гости Центрального парка смогут найти подарки для своих близких и порадовать себя вкусностями.

На открытии проведут два мастер-класса. В первом участники изготовят елочные игрушки. Технологию им покажут сотрудники Центральной детской библиотеки в 14:00. Второй - создание открытки «Зимняя сказка» от Кратовской библиотеки. Мероприятие начнется в 15:00.

Детская анимационная программа «Здравствуй, Дедушка Мороз!» начнется в 15:00, а с 16:00 - концерт «Первый аккорд зимы». Вечером на площадке Лира можно будет потанцевать с 18:00 до 19:00.

Интерактивная программа для детей «Чудеса» начнется на велотрассе в 17:00, а открытие Резиденции и почты Деда Мороза - в 17:30. Резиденция будет работать до 19:00.

Забег Дедов Морозов стартует у Центрального входа в 17:00 до 17:15.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Раменское Парки
27 ноября 2024, 12:05
Еще 11 автоматизированных моек установили в «Мострансавто»
Минтранс Подмосковья
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На 11 производственных базах «Мострансавто» появились новые автоматизированные мойки. Струйно-щеточные комплексы установили в Балашихе, Волоколамске, Воскресенске, Дмитрове, Долгопрудном, Ивантеевке, Истре, Лыткарине, Рузе, Сергиевом Посаде и Ступине. Из них семь являются проездными, а четыре — портальными, сообщили в Минтрансе региона.

Сейчас такие комплексы работают уже на 25 базах предприятия, а до конца года планируется установить их еще в 15 подразделениях. Проездные мойки обеспечивают автоматическую очистку транспорта без остановки, что позволяет обслуживать до одного автобуса малого класса в минуту и до пяти минут на автобус большого класса. Портальные мойки перемещаются по рельсам вдоль неподвижного транспорта, обслуживая от трех до восьми автобусов в час в зависимости от программы.

Новые установки экономят время и обеспечивают бесперебойную работу. Комплексы российского производства помогут сократить затраты на обслуживание благодаря доступности комплектующих.

Автобусы
27 ноября 2024, 11:47
Свыше 11 тысяч медиков Подмосковья оформили выплаты за аренду жилья онлайн
Медиасток.рф
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Медики из Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по оформлению выплат за аренду жилья свыше 11 тысяч раз с января. Размер поддержки составляет от 20 до 30 тысяч рублей.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» - «Соцподдержка» - «Субсидии и компенсации». Получить ее могут медики, которые работают на полную ставку в одном из учреждений региона. При этом заявитель, его супруг и дети не должны иметь собственной недвижимости.

Для оформления услуги необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить форму и указать реквизиты для перечисления средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще 58 социальных объектов до конца года. Он отметил, что в регионе также досрочно завершили строительство четырех зданий, сдача которых изначально была запланирована на 2025 год.

Врачи

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