Минимущества Подмосковья проведет онлайн-вебинары по земельным услугам 28 февраля

«В наших вебинарах принимают участие физические и юридические лица, которые могут с помощью данного сервиса получить квалифицированную помощь в любом удобном для себя месте, без личного визита в орган власти», - подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Темами обсуждения станут: выдача разрешения на использование земельного участка Московской области, получение выписки из реестра собственности, перевод земель частной собственности в иные категории и многие другие.

Для участия в вебинаре необходима регистрация. Для этого следует авторизоваться на портале госуслуг, зайти в раздел «Земля и стройка» - «Имущественные отношения» и ввести данные.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».