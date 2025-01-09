Минимущества Подмосковья приняло 100 заявлений в праздники

Со следующей недели начнутся вебинары по услугам, предоставляемым ведомством. В частности, специалисты расскажут об изменениях и алгоритмах подачи заявлений, а также проконсультируют по всем возникшим вопросам.

Встречи в онлайн-формате состоятся 15 января в 13:00. Чтобы записаться на вебинар, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, перейти в раздел «Земля и стройка» - «Имущественные отношения», выбрать конкретную услугу и зарегистрироваться.

Напомним, в 2024 году спрос на земельно-имущественные услуги вырос в Московской области. Так, ведомство решило свыше 280 тысяч вопросов, что на 20 тысяч больше, чем годом ранее.