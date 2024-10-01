01 октября 2024, 13:55

Мингосуправления предупредило жителей Подмосковья о новых уловках мошенников

Медиасток.рф
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Жителям Подмосковья рассказали об очередной схеме мошенничества. Злоумышленники действуют от лица Росфинмонторинга, сообщая потенциальным жертвам о подозрительных действиях с деньгами или счетами.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, мошенники связываются с жертвами в мессенджерах, социальных сетях и по электронной почте. Они отправляют фото поддельных удостоверений и QR-коды на сайт службы. После этого злоумышленники сообщают о подозрительных действиях со счетами и убеждают человека передать персональные данные или совершить платеж по определенным реквизитам. Так им удается похитить средства.

Жителей призывают не вступать в подобные диалоги, не отправлять деньги и не переходить по подозрительным ссылкам.

Узнать больше о том, как защититься от мошенников, можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мошенничество
01 октября 2024, 12:46
Единый день открытых дверей «Профессионалитет» проведут в Подмосковье 19 октября
МЕДИАСТОК.РФ
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Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» проведут в Подмосковье 19 октября. Школьники из всех городских округов смогут посетить колледжи и техникумы региона и узнать больше о выбранной специальности, а также об условиях поступления.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в этот день ребят ждут экскурсии на производство, мастер-классы, профессиональные пробы, встречи с представителями предприятий и многое другое.

«Этот день станет отличной возможностью для молодежи погрузиться в мир профессионального образования и сделать осознанный выбор своей будущей профессии», - добавили в ведомстве.

Будущие студенты смогут узнать подробнее о работе в разных отраслях - авиастроении, машиностроении, металлургии, радиоэлектроники, сельском хозяйстве, туризме и сфере услуг и других.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Школьники Образование
01 октября 2024, 12:44
Тендер на капитальный ремонт котельной объявили в Электростали
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт котельной «Восточная» объявили в Электростали. Работы нужно завершить в 2026 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проект и рабочую документацию и капитально отремонтировать котельную «Восточная» в Электростали. Цель капитального ремонта - перевести оборудование на дизельное топливо.

Ремонт проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств регионального и окружного бюджетов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Электросталь конкурсы
01 октября 2024, 12:06
Конкурс домашних заготовок прошел в доме культуры в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Открытый фестиваль домашних заготовок «Тещин погребок» состоялся в доме культуры рабочего поселка Хорлово. Творческие и кулинарные способности показали мастера не только из Воскресенска, но и из Зарайска и Коломны.

Пять участников представили свои шедевры и поделились семейными секретами домашних заготовок. Оценивало их жюри под руководством директора Воскресенского координационно-методического центра культуры и творчества «Истоки» Марины Глебовой.

Комиссии пришлось нелегко при выборе победителей, поскольку все мастера были достойны награды. В итоге каждую хозяйку отметили в отдельной номинации.

Лучшей были признаны заготовки жительницы Зарайска Елены Кудрявцевой. Галина Смыгалина из поселка Пески городского округа Коломна получила специальный приз жюри. Всем участницам вручили кубки, дипломы и подарки от партнеров фестиваля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали Воскресенск конкурсы
01 октября 2024, 11:14
День открытых дверей прошел во Дворце спорта «Багратион» в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Дворец спорта «Багратион» распахнул двери для всех желающих. Жители Можайского городского округа смогли в этот день поближе познакомиться с различными видами спорта.

В спортивном сооружении было устроено восемь тематических зон. В каждой из них проводили открытые тренировки, к которым мог присоединиться любой желающий, чтобы понять, какой вид спорта ему больше по душе. Посетители попробовали свои силы в фигурном катании и шахматах, футболе и хоккее, кикбоксинге и синхронном плавании и некоторых других направлениях.

Занятия проводили опытные тренеры, а после горожане могли сразу записаться в выбранные секции. Гостей также угощали сахарной ватой и провели для них лотерею. На Дне открытых дверей побывало более 100 юных жителей Можайского округа.

«Мероприятие направлено на то, чтобы увеличить популяризацию всех 16-ти видов спорта, которые у нас находятся», - рассказал директор дворца спорта Семен Долгачев.

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Спортсмены Дети Можайск

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