Мингосуправления Подмосковья: «Почта России» начала тестировать электронные путевые листы

На данный момент электронные путевые листы использует одно автотранспортное предприятие «Почты России». В 2024 году планируется запустить проект на 90 крупнейших автотранспортных предприятиях.

Отмечается, что у «Почты России» один из крупнейших автопарков в стране - более 15 тысяч машин. Только в 2023 году сотрудники выписали почти три миллиона путевых листов.

Внедрение электронных путевых листов - необходимый шаг в сфере автомобильной логистики, который позволит значительно сократить расходы на бизнес-процессы, пересылку, печать и хранение документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил пользу цифровизации госуслуг. Это нововведение сократило число визитов в МФЦ за год почти в пять раз.

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