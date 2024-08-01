Мингосуправления Подмосковья назвало топ-5 услуг среди предпринимателей за полгода

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, предприниматели также 20,8 тысячи раз обратились за выдачей ордеров на право производства земляных работ, 20,3 тысячи раз - за техническими условиями, договорами и актами подключения к коммуникациям, 15,8 тысячи раз - за согласованием установки средств размещения информации и 14,3 тысячи раз - за разрешением на размещение объектов. Всего бизнесменам доступно более 160 услуг и онлайн-сервисов.

«Преимущество цифровых услуг - удобство и что их можно получить с любого гаджета. Сейчас бизнес может смело переходить на электронные сервисы. Это не просто тренд, а реальная возможность упростить многие процессы и повысить эффективность работы», - добавила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Всего с начала года на «Госуслугах» зарегистрировались свыше 160 тысяч предпрнимателей региона.

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