Мингосуправления Подмосковья назвало самые популярные госуслуги за неделю

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Жители Подмосковья чаще всего обращались, чтобы получить выписку из домой книги - 22,8 тысячи заявлений, за оформлением записи в кружки и секции - 13,8 тысячи обращений.

Также восьми тысячам гражданам потребовалась выдача социальных карты, а за оформлением статуса нуждающегося в социальном обслуживании обратились 4,5 тысячи граждан. Кроме того, более четырех тысяч жителей Подмосковья оформили карты «Стрелка».

Чтобы воспользоваться услугами на региональном портале, жителям Московской области достаточно авторизоваться с помощью ЕСИА с любого устройства, оформить онлайн-заявление и приложить документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

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