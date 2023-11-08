Мингосуправления Подмосковья назвало самые популярные госуслуги за неделю
Министерство государственного управления Московской области опубликовало обновленный рейтинг самых популярных услуг, которыми пользовались жители региона за минувшую неделю. На региональном портале жителям доступно 305 услуг.
Жители Подмосковья чаще всего обращались, чтобы получить выписку из домой книги - 22,8 тысячи заявлений, за оформлением записи в кружки и секции - 13,8 тысячи обращений.
Также восьми тысячам гражданам потребовалась выдача социальных карты, а за оформлением статуса нуждающегося в социальном обслуживании обратились 4,5 тысячи граждан. Кроме того, более четырех тысяч жителей Подмосковья оформили карты «Стрелка».
Чтобы воспользоваться услугами на региональном портале, жителям Московской области достаточно авторизоваться с помощью ЕСИА с любого устройства, оформить онлайн-заявление и приложить документы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.
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