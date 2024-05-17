Мингосуправления Подмосковья напомнило способы защиты детей от мошенников

Мошенники орудуют в детских онлайн-играх. Чтобы получить бонусы, ребенок должен выполнить задания - например, войти в банковское приложение с телефонов родителей и сделать скриншот. Затем злоумышленники отправляют QR-код, при сканировании которого, со счетов списывают деньги.

Напомним, для повышения навыков цифровой грамотности существуют такие проекты, как «Урок цифры» или «Цифровой ликбез». На сайте проектов представлены мультипликационные ролики от ведущих цифровых компаний-лидеров, а также интерактивные задания, направленные на обучение детей в игровой форме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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