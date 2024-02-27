Мингосуправления Подмосковья напомнило правила подачи декларации о доходах по форме 3-НДФЛ

Обязательность представления декларации 3-НДФЛ возникает при получении дохода от продажи жилья, земли или транспортных средств, аренды имущества, продажи ценных бумаг, выигрыша в лотерею до 15 тысяч рублей, доходов из-за рубежа или дорогих подарков не от близких родственников. Также декларировать доходы обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты частной практики.

«Данный способ электронного взаимодействия с налоговыми органами позволяет выгодно сократить временные и финансовые затраты налогоплательщиков», - рассказал директор МФЦ Ленинского городского округа Бондаренко Николай.

С 1 января по всей России стартовала ежегодная декларационная кампания. Подать информацию о доходах за 2023 год необходимо до 2 мая 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».