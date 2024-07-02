Мингосуправления Подмосковья напомнило правила цифровой безопасности

В ходе разговора они утверждают, что информация о просрочке платежей уже присутствует в Бюро кредитных историй, требуя от жертвы предоставить конфиденциальные данные, такие как СНИЛС и код из СМС.

С целью запутать собеседника, мошенники говорят, что законодательно не имеют права запрашивать личную информацию и отправляют код для подтверждения. Это позволяет им получить доступ к личному кабинету на госуслугах или в онлайн-банк жертвы, совершить кражу денег или даже оформить кредит.

Важно помнить, что никакие уважаемые организации не будут просить срочных денежных переводов или предоставления личной информации по телефону. В случае получения подобного звонка необходимо проявить осторожность и не торопиться с принятием решения. Для подтверждения информации о просрочке по ипотеке рекомендуется самостоятельно связаться с банком или посетить отделение.

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