Мингосуправления напомнило о компенсациях за домашний телефон в Подмосковье

В Мингосуправления Подмосковья напомнили, что льготой могут воспользоваться ветераны труда или военной службы при достижении пенсионного возраста, ветераны труда предпенсионного возраста, а также жители с медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не имеющие группы инвалидности.

Для оформления выплаты на региональном портале нужно зайти в раздел «Соцподдержка» - «Субсидии и компенсации» - «Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соединений».

Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке. Чтобы оформить компенсацию в мобильном приложении, нужно открыть «Услуги» - «Все услуги» - «Соцподдержка» - «Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соединений».

С 1 июля 2024 года компенсация за телефон приостановлена. Для ее возобновления до 31 июля необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие действующего договора на предоставление абонентского номера.

Подмосковье и Росатом будут совместно развивать инфраструктурные и цифровые решения. Это позволит развить промышленный потенциал и обеспечить технологический суверенитет. Такое соглашение подписали на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор корпорации Алексей Лихачев.

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