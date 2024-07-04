04 июля 2024, 09:52

Мингосуправления напомнило о компенсациях за домашний телефон в Подмосковье

Медиасток.рф
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Льготные категории жителей могут получать ежемесячную компенсацию за расходы на домашний телефон. Оформить льготу и продлить ее можно на региональном портале госуслуг или в мобильном приложении «Добродел».

В Мингосуправления Подмосковья напомнили, что льготой могут воспользоваться ветераны труда или военной службы при достижении пенсионного возраста, ветераны труда предпенсионного возраста, а также жители с медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не имеющие группы инвалидности.

Для оформления выплаты на региональном портале нужно зайти в раздел «Соцподдержка» - «Субсидии и компенсации» - «Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соединений».

Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке. Чтобы оформить компенсацию в мобильном приложении, нужно открыть «Услуги» - «Все услуги» - «Соцподдержка» - «Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соединений».

С 1 июля 2024 года компенсация за телефон приостановлена. Для ее возобновления до 31 июля необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие действующего договора на предоставление абонентского номера.

Подмосковье и Росатом будут совместно развивать инфраструктурные и цифровые решения. Это позволит развить промышленный потенциал и обеспечить технологический суверенитет. Такое соглашение подписали на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор корпорации Алексей Лихачев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

04 июля 2024, 10:27
Еще один IT-грант выдали в Подмосковье
Unsplash
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Компания «СкайТехнолоджи» получила финансовую поддержку от Подмосковья. Это уже 21-й IT-грант, выданный в регионе с начала года.

В Мингосуправления Подмосковья сообщили, что компания «СкайТехнолоджи» работает над реализацией и развитием межбанковских технологических решений, финансовых платформ, автоматизированных банковских систем, маркетплейсов, мобильных приложений.

«Создание и поддержание эффективной коммуникации с нашими IT-компаниями - это долгосрочная, стратегическая задача. Это позволяет нам совместно находить новые возможности для роста и развития, улучшать региональные меры поддержки и грантовые программы под реальные потребности организаций» - отметил первый заместитель директора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.

Узнать больше о грантовой поддержке можно на региональном портале госуслуг.

Подмосковье и Росатом будут совместно развивать инфраструктурные и цифровые решения. Это позволит развить промышленный потенциал и обеспечить технологический суверенитет. Такое соглашение подписали на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор корпорации Алексей Лихачев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области Технологии
04 июля 2024, 10:18
Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 4 июля
Unsplash
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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла утром 4 июля. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Варшавском, Осташковском и Симферопольском шоссе, а также на трассе М-4 «Дон».

В региональном Минтрансе уточнили, что утром на дорогах Московской области зафиксировали 852 тысячи автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не садиться за руль при плохом самочувствии.

Напомним, в сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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Пробки Дороги
04 июля 2024, 10:03
Пожар потушили в Луковском лесничестве в Ногинске
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В Луковском лесничестве в Ногинске произошел пожар. Об инциденте местные жители сообщили, позвонив по номеру 112.

В Комлесхозе Московской области уточнили, что на место возгорания направили шесть машин и 16 человек личного состава. Пожарным потребовалось свыше четырех часов, чтобы ликвидировать огонь.

Причиной пожара стали действия человека. Сейчас лесная охрана опрашивает возможных свидетелей, чтобы установить виновных. Напомним, за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрен штраф: для физических лиц - до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - до 110 тысяч, для юридических лиц - до двух миллионов рублей. В отдельных случаях грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Лесные пожары
03 июля 2024, 23:54
Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли заблудившемуся пенсионеру выйти из леса
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками лесхоза и добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», приняли участие в операции по поиску пожилого мужчины. Он заблудился в лесном массиве в районе садового товарищества «Ольгино» Можайского городского округа.

Заместитель начальника ПСЧ-308, Роман Протасевич, сообщил, что женщина обратилась в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и сообщила, что ее 77-летний супруг потерялся. Она уточнила, что он ушел в лес за грибами. Связавшись с ней по телефону, мужчина объяснил, что не может найти выход из леса.

Роман Протасевич отметил, что у грибника был с собой заряженный телефон, но из-за слабого и непостоянного сигнала связи было трудно дозвониться до него. Когда спасатели прибыли на место поиска, они начали обследовать лес, откликаясь на его зов. После некоторого времени добровольцам из отряда «ЛизаАлерт» удалось определить местоположение потерявшегося, и они запросили вертолет.

«К счастью, пилоту удалось обнаружить мужчину и переправить его из лесного массива. После чего пенсионера передали взволнованным родственникам. В медицинской помощи грибник не нуждался», - добавил Роман Протасевич.

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Спасатели Пенсионеры

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