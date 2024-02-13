Минэнерго Подмосковья предупредило о технической ошибке в начислениях за электричество

Сейчас АО «Мосэнергосбыт» выясняет причины ошибки и в ближайшее время решит ситуацию.

Жители, которые получили неправдоподобные счета за электричество, могут направить обращение в «Личном кабинете клиента» или воспользоваться формой «Подать обращение» на сайте компании. Стоит прикрепить к письму фото счетчика с актуальными показаниями, либо ввести эти значения вручную. При этом ходить никуда не нужно.

Аномальные начисления оплачивать не нужно, они будут пересчитаны и правильно отразятся в едином платежом документе.

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