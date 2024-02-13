13 февраля 2024, 15:19

Минэнерго Подмосковья предупредило о технической ошибке в начислениях за электричество

Unsplash
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Некоторые жители Подмосковья могут увидеть аномально высокую сумму к оплате за электричество в приложении «Мой Мосэнергосбыт». В Министерстве энергетики региона сообщили, что некорректные счета вызваны технической ошибкой и оплачивать их не нужно.

Сейчас АО «Мосэнергосбыт» выясняет причины ошибки и в ближайшее время решит ситуацию.

Жители, которые получили неправдоподобные счета за электричество, могут направить обращение в «Личном кабинете клиента» или воспользоваться формой «Подать обращение» на сайте компании. Стоит прикрепить к письму фото счетчика с актуальными показаниями, либо ввести эти значения вручную. При этом ходить никуда не нужно.

Аномальные начисления оплачивать не нужно, они будут пересчитаны и правильно отразятся в едином платежом документе.

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Электричество
13 февраля 2024, 16:49
Жителям Подмосковья напомнили о возможностях Telegram-бота единого расчетного центра
Unsplash
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Умный помощник Федот примет у абонентов «МосОблЕИРЦ» показания счетчиков. Он также может сообщить баланс счета, подсказать адреса и график работы офисов единого расчетного центра и ответить на другие вопросы.

Связаться с Федотом можно в Telegram. Жителей Московской области предостерегают от мошенников, которые могут создавать фейковые боты. Они похожи на официальные и опасны тем, что запрашивают персональные данные пользователей.

Удостовериться в подлинности умного помощника можно несколькими способами. Во-первых, следует пользоваться ботом только на официальном сайте мособлеирц.рф. Во-вторых, его можно найти по имени mosobleirc_telergram_bot.

Чат-бот «МосОблЕИРЦ» отвечает на обращения ежедневно с 06:00 до 23:00 Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлении ЖКХ в регионе. По его словам, в ближайшие три года регион планирует привлечь серьезные инвестиции для ремонта и развития инфраструктуры ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
13 февраля 2024, 16:28
Выставку «Русские лаки из Амстердама» откроют в музее в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» откроют уникальную выставку коллекционера Инны Кауфман «Русские лаки из Амстердама». Открытие состоится 16 февраля.

В экспозиции представят изделия знаменитых фабрик России: Федоскино, Палех, Холуй, Мстера. Также продемонстрируют авторские эксклюзивные перьевые ручки, выполненные в технике миниатюрной живописи. Они изготовлены компанией Инны Кауфман. Всего в коллекции насчитывается около 400 изделий.

Выставка предназначена для того, чтобы продемонстрировать актуальность и интерес к традиционной лаковой миниатюре не только на территории России, но и за рубежом.

Проект продлится до 19 мая 2024 года, вход в музей бесплатный.

Музей народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» находится в селе Федоскино, улица Лукутинская, строение № 7.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. При помощи портала можно выбрать досуг на любой вкус, и спланировать интересные выходные.

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Выставки Мытищи Музеи
13 февраля 2024, 16:08
Более 12 тысяч километров дорог Подмосковья обработали ото льда за сутки
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Дорожные службы обработали противогололедными материалами более 12,5 тысячи километров покрытия в Московской области за сутки. Такие меры необходимы, чтобы сделать дороги безопасными после ледяного дождя.

В работе задействовали более 1,2 тысячи машин и свыше тысячи рабочих. В приоритетном порядке проводят очистку и обработку проезжей части на вылетных магистралях и маршрутах общественного транспорта.

Региональный Минтранс призывает водителей быть предельно внимательными, по возможности отказаться от дальних поездок, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
13 февраля 2024, 15:39
Городской округ Одинцово стал лучшим по привлечению врачей в поликлиники Подмосковья
Unsplash
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На совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов обсудили вопросы кадрового обеспечения системы здравоохранения Подмосковья. Одинцовский округ стал лидером среди крупных муниципалитетов Подмосковья по числу принятых врачей в поликлиники. В 2023 году на работу приняли 201 врача. Это привело к кадровому профициту в 55 человек.

Всего в течение прошлого года было привлечено более 5,5 тысячи и 7,5 тысячи медицинских работников. Среди наиболее востребованных специальностей выделяются участковые терапевты и педиатры, врачи скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, врачи ультразвуковой диагностики, неврологи, травматологи-ортопеды, офтальмологи, оториноларингологи и специалисты по функциональной диагностике. На данный момент в регионе трудятся 26 тысяч врачей и 46 тысяч человек среднего медицинского персонала.

Основным источником привлечения кадров являются другие регионы, такие как Тверь, Рязань, Саратов, где расположены медицинские вузы. Также активно привлекаются молодые специалисты, окончившие медицинские вузы, и специалисты из частных медицинских организаций. Важным направлением является привлечение специалистов первичного звена.

В 2023 году в Подмосковье увеличены контрольные цифры приема студентов в медицинские колледжи на 40%, обучение начали 2400 студентов. Для поддержки кадров среднего медицинского персонала организована работа по распределению студентов по больницам. Также введен проект медицинских отрядов, где главные врачи выезжают в другие регионы и набирают студентов для практики в областных медучреждениях. В рамках этого проекта студентам обеспечивается проживание и питание за счет муниципалитетов.

Для удержания специалистов в регионе действуют программы соцподдержки, такие как «Социальная ипотека», предоставление земельных участков для строительства жилья, различные доплаты и компенсации. Эти меры также распространяются на муниципальный уровень. Одинцовский округ занимает одно из лидирующих мест по количеству получателей социальной поддержки в Подмосковье.

Ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что врачи, прибывающие в регион, могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, а также приобрести земельный участок на специальных условиях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Врачи

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