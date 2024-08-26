26 августа 2024, 11:02

Минэнерго: горячее водоснабжение в Королеве комплексно отрегулируют в связи с жалобами жителей

Медиасток.рф
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Министерство энергетики Подмосковья сообщило о промывке системы водоснабжения и установке индивидуальных тепловых пунктов в некоторых многоквартирных домах Королева. Ранее жители исторического квартала на Фрунзе обратились с просьбой решить вопрос с качеством ГВС.

Местные жители записали обращение к правительству Подмосковья, где сообщили о проблеме горячего водоснабжения в своих домах. По словам королевцев, даже визуально видно, что ГВС не соответствует качеству.

Активист Евгений Кузнецов объяснил, что с начала 2023 года десятки тысяч жителей из 100 многоквартирных домов получают некачественную горячую воду, поставляемую местной теплосетью. Жители связывают это с запуском новой котельной.

В Министерстве энергетики Подмосковья изучили проблему.

«Система теплоснабжения данных МКД - открытая. Ввиду технологических особенностей системы, при любом внесении корректировок в гидравлические параметры тепловых сетей возможны случаи временного изменения качества горячей воды. Сейчас проводятся локальные промывки проблемных участков наружных и внутридомовых систем инженерного обеспечения. Для комплексного решения вопроса с качеством горячей воды предусмотрены работы по монтажу автоматического узла регулирования горячего водоснабжения (мини-ИТП)», - сообщили в ведомстве.

К этому дню индивидуальные тепловые пункты установили в шести домах Королева. Специалисты продолжают работать над решением вопроса.

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ЖКХ Королев
26 августа 2024, 10:36
Детский сад и школу построят в жилом комплексе EVO в Реутове
DOGMA
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Жилой комплекс EVO построят в Реутове. На его территории возведут детский сад, школу и другие объекты.

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, девелопер проекта DOGMA начал возводить корпуса № 3 и № 4. Они будут рассчитаны на 622 квартиры разной площади и планировки. Там также обустроят подземный паркинг.

На территории ЖК построят детский сад на 180 мест и школу для 750 учеников, а также откроют супермаркеты, кафе, пункты выдачи заказов и многое другое. Там обустроят спортивные и детские площадки, а также закрытый двор в формате без машин.

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Строительство Реутов
26 августа 2024, 09:58
Школу на 600 мест построят в ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах
Министерство жилищной политики Московской области
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Новую школу для 600 учеников возведут в ЖК «Пироговская Ривьера» городского округа Мытищи. Разрешение на строительство выдали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Школу оборудуют всем необходимым для обучения и комфортного пребывания. Внутри будут спортивные и актовые залы, библиотека, столовая и медицинский блок. Во дворе сделают беговые дорожки и площадки для игры в волейбол, футбол и баскетбол. Территорию благоустроят и озеленят.

ЖК «Пироговская Ривьера» находится в 12 километрах от МКАД по Осташковскому шоссе, на берегу Пироговского водохранилища. На территории жилого комплекса уже работают детский сад, амбулаторный комплекс со взрослой и детской поликлиниками, магазины и салон красоты.

Отмечено, что в подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Строительство Реутов
25 августа 2024, 19:44
Участники клуба «Любимый сад» озеленили территорию больницы в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки активисты клуба «Любимый сад» под руководством Татьяны Смирновой провели масштабные работы по озеленению территории вблизи педиатрического корпуса Химкинской клинической больницы. Они высадили десятки растений и цветов, включая туи, гортензии, шалфей, розы, сирень, спирею, флоксы и сосны.

Главный врач медучреждения и муниципальный депутат Владислав Мирзонов активно поддержал инициативу.

«Мы все дружно готовимся отметить долгожданный праздник - нашему городу исполняется 85 лет. За время моей работы в Химках округ значительно преобразился, становится всё краше благодаря благоустройству парков, скверов и социальных объектов», - отметил он.

Клуб «Любимый сад», созданный в 2021 году на базе городской библиотеки № 3, объединяет более 50 участников.

Кроме озеленения, клуб активно занимается сбором гуманитарной помощи для зоны проведения СВО, плетя маскировочные сети и шьет одежду.

Инициативу по высадке живой изгороди также поддержал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, который передал цветы и растения клубу.

«В рамках федерального проекта „Городская среда“ мы совместно с клубом делаем наш муниципалитет комфортнее. Подбираем саженцы из питомников и высаживаем их на определенных локациях. В этом году выбрали территорию Химкинской больницы, но планируем благоустроить и другие зоны», - подчеркнул депутат.

Напомним, что недавно в округе завершили оформление главной центральной клумбы на площади Ленина, где было высажено более 65 тысяч растений, включая бегонии, петуньи и пеларгонии.

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Благоустройство Больницы Химки
25 августа 2024, 19:11
Девятый поезд «Иволга 4.0» на МЦД-3 стал доступен жителям Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Городской округ Химки радостно сообщает о запуске нового поезда «Иволга 4.0» на третьем Московском центральном диаметре. Это уже девятый поезд, который начал курсировать по маршрутам МЦД-3, и он обещает сделать поездки еще более комфортными для пассажиров.

Современные вагоны «Иволги 4.0» оборудованы всем необходимым для удобства. Пассажиры могут наслаждаться современными креслами с откидными подлокотниками и подголовниками, а также использовать устройства для подзарядки гаджетов. Поручни с мягкими подвесными ручками, система климат-контроля и адаптивное освещение - все это создает приятную атмосферу во время поездки. Информационные табло помогут пассажирам не пропустить свою остановку, предоставляя актуальные данные о маршруте.

Обновление подвижного состава на Московских центральных диаметрах будет продолжаться, и специалисты планируют полностью обновить поезда на диаметре до конца этого года.

Отметим, что железнодорожная станция в городском округе Химки стала одной из самых популярных на МЦД-3 с начала года. По данным статистики, поезда перевезли более 60 миллионов пассажиров на этом направлении, а всего за время работы МЦД-3 было зафиксировано свыше 100 миллионов поездок.

Кроме того, в целях повышения безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры в Химках установлены три камеры с функцией распознавания лиц, фиксирующие нарушения правил безопасности. Видеонаблюдение охватывает станции «Химки» и «Подрезково», а всего в Подмосковье установлено 125 камер на 69 станциях.

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Химки Поезда

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