Минэнерго: горячее водоснабжение в Королеве комплексно отрегулируют в связи с жалобами жителей

Местные жители записали обращение к правительству Подмосковья, где сообщили о проблеме горячего водоснабжения в своих домах. По словам королевцев, даже визуально видно, что ГВС не соответствует качеству.

Активист Евгений Кузнецов объяснил, что с начала 2023 года десятки тысяч жителей из 100 многоквартирных домов получают некачественную горячую воду, поставляемую местной теплосетью. Жители связывают это с запуском новой котельной.

В Министерстве энергетики Подмосковья изучили проблему.

«Система теплоснабжения данных МКД - открытая. Ввиду технологических особенностей системы, при любом внесении корректировок в гидравлические параметры тепловых сетей возможны случаи временного изменения качества горячей воды. Сейчас проводятся локальные промывки проблемных участков наружных и внутридомовых систем инженерного обеспечения. Для комплексного решения вопроса с качеством горячей воды предусмотрены работы по монтажу автоматического узла регулирования горячего водоснабжения (мини-ИТП)», - сообщили в ведомстве.

К этому дню индивидуальные тепловые пункты установили в шести домах Королева. Специалисты продолжают работать над решением вопроса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».