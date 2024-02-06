06 февраля 2024, 12:20

Минэкологии: зимы в Подмосковье стали более теплыми за 30 лет

Фото: Ульянов А.И.
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Последние 30 лет в Подмосковье фиксируется постепенное повышение температуры зимой. Об изменениях климата рассказали в Минэкологии региона.

Данные специалистов свидетельствуют, что температура воздуха повышается в России с 1976 года. При этом наиболее сильный рост отмечается зимой, в центральной России. Погода за последние 30 лет характеризуется здесь порывистыми ветрами, высокой пожароопасностью и экстремальными температурами.

Резкие колебания температуры зимой стали привычным явлением в Подмосковье.

«Просим жителей не заходить на лед водоемов, потому как в оттепель это представляет реальную опасность для жизни. Кроме того, резкая смена температуры с потепления на похолодание приводит к появлению наледи, поэтому к выбору обуви с нескользящей подошвой стоит отнестись ответственно», - отметил министр экологии Московской области Тихон Фирсов.

Глобальное потепление влияет и на изменения в животном мире. Благодаря теплым зимам некоторые животные, нехарактерные для Подмосковья, теперь спокойно переживают холода.

Как сообщил министр Фирсов, из-за потепления в области появились устойчивые популяции богомолов, виноградных улиток и пауков-ос. Также на территории Подмосковья стали замечать птиц, ранее здесь не встречавшихся. Жители региона уже наблюдали залеты фламинго , колонии белых цапель, белоголового сипа, розового пеликана и других пернатых гостей.

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Животные Глобальное потепление Климат Экология
06 февраля 2024, 12:28
Производство гжельского фарфора в Подмосковье выросло в 2 раза за год
Министерство культуры и туризма Моковской области
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Производство традиционного гжельского фарфора существенно выросло в 2023 году. Компания «Гжель — художественные мастерские» выпустила в два раза больше посуды и предметов декора — прирост к 2022-му составил более 100%.

При изготовлении фарфора используют как ручной труд, так и автоматизированное оборудование. В частности, для литья применяют робота-манипулятора, а также полуавтоматические формовочные машины. Обжиг проводят в современных высокотехнологичных газовых и электрических печах с полностью автоматизированным управлением.

В перспективе продолжится техническая модернизация производства. Планируется смонтировать новый цех по заготовке массы, установить оборудование для литья тонкостенных изделий и крупногабаритных ваз, запустить автоматическую линию шлифовки и полировки.

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В 2023 году компания приняла участие в международной выставке фарфора, которая прошла в китайском городе Лилин. В итоге гжельский производитель вышел на рынок Поднебесной, открыв фирменный магазин в Шанхае. Кроме того, традиционный подмосковный фарфор стали продавать на крупных китайских торговых площадках Tao Bao и TMoll.

Сейчас в компании «Гжель - художественные мастерские» трудятся 152 человека. Творческая группа насчитывает 14 художников, еще 38 живописцев занимаются росписью тиражных изделий. К концу 2026 года планируется создать около 200 новых рабочих мест, а годовой объем производства довести до 400 тысяч предметов.

Если в 2022 году компания изготовила 67,5 тысячи изделий, то в прошлом году это число составило уже 177 тысяч. Линейка посуды и декоративных предметов расширилась за счет освоения современных форм. В частности, предприятие освоило производство костяного и магнезиального фарфора.

Туризм Раменское Народные промыслы
06 февраля 2024, 12:26
Ярмарка «Товары регионов России» открылась в Волоколамске
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В Волоколамске открылась уличная ярмарка «Товары регионов России». Жители смогут приобрести продукцию отечественных производителей, а также попробовать фермерские продукты.

По словам исполняющей обязанности первого заместителя главы администрации Волоколамского округа Анны Агаповой, формат ярмарочной торговли очень популярен у горожан.

«Представленный товар пользуется спросом среди жителей и гостей нашего округа. Здесь производители могут без посредников реализовать свой товар, а покупатели по умеренным ценам его приобрести», - рассказала Агапова.

На ярмарку производители из Тульской, Тамбовской, Орловской, Ивановской областей привезли все, что может заинтересовать покупателей. Это и кондитерские изделия, и варенье, и колбасы, и, конечно, молочная продукция от фермерских хозяйств. Перед покупкой продавцы сначала предложат попробовать местные деликатесы.

Кроме того, жители Волоколамска могут приобрести одежду и обувь для детей и взрослых.

Ярмарка «Товары регионов России» расположилась на улице Ново-Солдатская и будет работать в Волоколамске каждый день с 10:00 до 19:00 до 11 февраля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, какие меры поддержки действуют в Московской области для предпринимателей и бизнесменов.

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Торговля Волоколамск Ярмарки
06 февраля 2024, 12:24
Свыше 900 миллионов рублей выделят на оборудование для соцучреждений Подмосковья в 2024 году
Министерство социального развития Подмосковья
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Подмосковье направит более 900 миллионов рублей на ремонт и закупку нового оборудования для социальных учреждений. Это мебель, электрогенераторы, кондиционеры и многое другое, рассказали в Минсоцразвития региона.

«Мы работаем над комфортом и современностью наших учреждений. В этом году запланировано отремонтировать порядка 20 социальных учреждений на сумму более 740 миллионов рублей, а на новое оборудование выделили более 185 миллионов рублей. Новая обстановка и свежий ремонт позволят получателям наших услуг чувствовать себя максимально комфортно», - сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что социальные учреждения стараются делать максимально комфортными, а условия - приближенными к домашним.

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Ремонтные работы
06 февраля 2024, 12:24
Свыше 160 ярмарок проведут в Подмосковье в феврале
Источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Свыше 160 ярмарок проведут в Подмосковье в феврале. Они пройдут в 40 городских округах.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, на ярмарках представят фермерские продукты, сувениры и товары для дома. Больше всего мероприятий проведут в Красногорске, Щелкове и Зарайске.

«В течение года по всей области проводятся тематические ярмарки, на которых любой желающий может купить натуральную молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, кондитерские изделия, а также сувениры ручной работы. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области поддерживает местных сельхозпроизводителей и предоставляет льготные торговые места на ярмарках», - сказал он.

Главным праздником в этом месяце станет День защитника Отечества. Ему посвятят часть ярмарок.

Ознакомиться с датами проведения мероприятий можно по ссылке.

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Ярмарки

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