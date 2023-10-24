Минэкологии: редкие краснокнижные птицы в лесах Подмосковья начали готовиться к зиме

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что кедровка является одним из известных обитателей сибирского леса, однако подмосковные биотопы этим птицам также не чужды. Сейчас, когда птицы готовятся к заморозкам, их жизнь сильно меняется. Пернатые начинают собирать запасы на зиму.

По словам орнитологов, в осенний период кедровка активно посещает хвойные деревья, особенно кедры, чтобы собрать и запастись орешками. Однако в Подмосковье кедры не произрастают, поэтому пернатым приходится довольствоваться насекомыми, ягодами и орехами лещины, которые птица ловко выбирает и складывает в специальные складки на деревьях, а также зарывает в землю.

На территории Московской области кедровка отмечалась в городских округах: Волоколамский, Одинцовский, Чехов, Можайский, Наро-Фоминский, Солнечногорский, Сергиево-Посадский, Пушкинский, Дмитровском Талдом, Серпухов, Ступино, Лотошино, Шаховская, Клин, Мытищи и Балашиха.

«Необходимо помнить, что кедровка занесена в Красную Книгу Московской области, как редкий, гнездящийся вид, а значит при виде пернатого в лесу не стоит его тревожить, а вот сообщить нам о такой счастливой встрече будет правильным решением. Наши специалисты внесут место обнаружения в обновленный список мест обитания редких видов, для того чтобы учесть при составлении новой Красной Книги», - подытожил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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