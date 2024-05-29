29 мая 2024, 14:14

Минэкологии проверило Поливановский пруд после обращения жителей Подольска

Минэкологии МО.
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Сотрудники Московско-Окского территориального управления Росрыболовства провели проверку состояния Поливановского пруда. Ранее в Минэкологии поступило обращение от жителей деревни Бережки городского округа Подольск о возможной гибели рыбы.

В ведомстве оперативно отреагировали на сигнал, однако специалисты не обнаружили антропогенного воздействия, которое могло привести к загрязнению водоема.

«Замора рыбы тоже не зафиксировано, возможна гибель единичных экземпляров. По мнению экспертов, это связано с повышенной для данного периода температурой воды, что спровоцировало развитие паразитических организмов рыб, заболеваемость аргулезом и лигулезом, а также с токсическим воздействием бурно развивающихся сине-зеленых водорослей», - пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Специалисты Росрыболовства продолжат наблюдать за состоянием воды в водоеме.

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Подольск Экология Водоемы
29 мая 2024, 14:06
Площадку для пляжного волейбола открыли в парке Победы в Наро-Фоминске
Министерство благоустройства Московской области
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Площадку для игры в пляжный волейбол установили в парке Победы в Наро-Фоминске. Там также обустроили велодорожки, установили новые скамейки и урны.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, на территории парка также работает детская и спортивная площадки. Там можно позаниматься на тренажерах, поиграть в настольный теннис, заняться йогой.

«Пляжный волейбол - популярный вид спорта, игра на разделенной высокой сеткой песчаной площадке, в которой две команды, находящиеся по разные стороны сетки, перебрасывают через нее мяч, как правило, руками, с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине поля», - отметили в ведомстве.

В парке проложили велодорожку, установили скамейки и урны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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Наро-Фоминск Благоустройство
29 мая 2024, 14:06
Педагог из Коломны вошел в топ-15 электриков ЦФО на чемпионате профмастерства
Министерство образования МО
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Мастер производственного обучения колледжа «Коломна» Михаил Крылов показал один из лучших результатов на полуфинале чемпионата электриков. Он пошел в топ-15 лучших специалистов ЦФО и Москвы.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, конкурс прошел на базе колледжа Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 в Москве. В нем участвовали 10 специалистов с более чем 15-летним стажем и студентов старших курсов технических колледжей. Они собирали щит управления освещением и программировали логическое реле в отведенное время.

«Поздравляем Коломенского педагога и желаем новых успехов в профессиональном развитии», - добавили в ведомстве.

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Коломна Образование
29 мая 2024, 14:05
Музыкальный концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Дом культуры «Фирсановка» представил праздничный концерт «Там, где мы — там Победа!» в поддержку участников специальной военной операции. Артисты исполнили перед гостями патриотические песни.

Организаторы пригласили на концерт и самих участников специальной военной операции и их семьи. Сотрудники Центра патриотического воспитания «Фирсы» помогли в организации праздника.

«Этот концерт сделали, чтобы поддержать наших ребят в зоне спецоперации. Также сюда пригласили военнослужащих, которые находятся в отпуске, родственников бойцов и тех, кто регулярно помогает нашим ребятам», - поделился муниципальный депутат Алексей Федоров.

Отметим, что химчане, волонтеры, активисты и депутаты округа собрали и переправили в зону проведения специальной военной операции свыше 300 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, в Химках организован Центр поддержки участников боевых действий и их семей. Обратиться туда можно по телефону: 7 (495) 793-09-88.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Семья Военные Концерты
29 мая 2024, 13:53
Более 45 тысяч человек посетили парк «Костино» в Королеве на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Парк «Костино» на прошлой неделе посетили более 45 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Как отметили в ведомстве, благоустройство в парке провели еще в 2021 году. С тех пор там появились две входные группы, деревянная беседка с навесом, два теннисных стола и еще два стола для настольных игр и игр в шахматы. Для любителей чтения оборудовали зона буккроссинга.

Кроме того, все желающие могут быстро зарядить телефон или посмотреть любимый фильм - в парке работают зарядная станция, Wi-Fi роутер.

Также в парке к наступлению летнего сезона высадили газоны и цветы и создали живописную живую изгородь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Королев Парки

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