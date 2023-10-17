Минэкологии проверило качество воздуха в Подмосковье 17 раз за неделю

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Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, специалисты проверили концентрацию 32 основных загрязняющих веществ.

«Во всех случаях концентрации составили 0,2-0,4 ПДК, аналогичная информация поступила и со стационарных постов, установленных в городских округах. С начала осени это наиболее позитивная картина недели в части качества воздуха», - сказал он.

Министр добавил, то количество стационарных постов проверки воздуха достигло 374. Система охватила 57 округов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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