Минэкологии проверило качество воздуха в Подмосковье 17 раз за неделю
Передвижные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» провели 17 выездов для проверки чистоты воздуха в Подмосковье за неделю. Пробы взяли в 39 точках в Ленинском, Коломне, Егорьевске, Химках и других округах.
Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, специалисты проверили концентрацию 32 основных загрязняющих веществ.
«Во всех случаях концентрации составили 0,2-0,4 ПДК, аналогичная информация поступила и со стационарных постов, установленных в городских округах. С начала осени это наиболее позитивная картина недели в части качества воздуха», - сказал он.
Министр добавил, то количество стационарных постов проверки воздуха достигло 374. Система охватила 57 округов Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».